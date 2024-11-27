РФ обстреливает Украину с украинских бомбардировщиков: Кучма рассказал, сожалеет ли о том решении

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Кравцев Сергей
Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что бомбардировщики, которые Украина передала РФ 25 лет назад, существенно не помогли бы в сегодняшней войне. Как передает портал "Комментарии", свое мнение он озвучил в интервью программе "Схемы".
Ту-95МС. Фото: из открытых источников
Бывший президент отметил, даже, если бы стратегические бомбардировщики остались на вооружении нашего государства, это не значительно бы помогло в защите от оккупантов.
Политик добавил, что стратегическое оружие не вписывалось в украинский масштаб.
Отметим, журналисты проекта "Схемы" ранее установили, что по меньшей мере шесть переданных Украиной самолетов Ту-160 сейчас находятся в боевом составе российской армии.
Кроме того, среди переданных властями Украины самолетов были обнаружены и бомбардировщики Ту-95МС. Оккупанты переименовали их в "Красноярск", "Севастополь", "Изборск".
Читайте также на портале "Комментарии" - российский арсенал дальнобойных ракет значительно превышает тот, что есть у Украины. Об этом заявляет эксперт BILD Юлиан Репке, анализируя текущую ситуацию в войне. Впрочем, Украина имеет высокоточное западное оружие, способное нанести значительный ущерб военным объектам противника.
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