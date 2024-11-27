РФ обстреливает Украину с украинских бомбардировщиков: Кучма рассказал, сожалеет ли о том решении

Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что бомбардировщики, которые Украина передала РФ 25 лет назад, существенно не помогли бы в сегодняшней войне. Как передает портал "Комментарии", свое мнение он озвучил в интервью программе "Схемы".

Ту-95МС. Фото: из открытых источников

Бывший президент отметил, даже, если бы стратегические бомбардировщики остались на вооружении нашего государства, это не значительно бы помогло в защите от оккупантов.

"Россия имеет средства ПВО, способные противостоять ракетам класса Х-55, в то время как огромные по размеру и относительно низкоскоростные бомбардировщики еще в первые дни войны стали бы легкой добычей российских средств поражения как в воздухе, так и на аэродромах", — пояснил Кучма.

Политик добавил, что стратегическое оружие не вписывалось в украинский масштаб.

"У нас не было полигонов для испытаний ракет. Мы не имели даже достаточной для эксплуатации этих средств территориальной протяженности — ведь стратегическое вооружение требует стратегического пространства", — сказал Леонид Кучма.

Отметим, журналисты проекта "Схемы" ранее установили, что по меньшей мере шесть переданных Украиной самолетов Ту-160 сейчас находятся в боевом составе российской армии.

Кроме того, среди переданных властями Украины самолетов были обнаружены и бомбардировщики Ту-95МС. Оккупанты переименовали их в "Красноярск", "Севастополь", "Изборск".

Читайте также на портале "Комментарии" - российский арсенал дальнобойных ракет значительно превышает тот, что есть у Украины. Об этом заявляет эксперт BILD Юлиан Репке, анализируя текущую ситуацию в войне. Впрочем, Украина имеет высокоточное западное оружие, способное нанести значительный ущерб военным объектам противника.



