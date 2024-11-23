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Эксперт о ракетном превосходстве России: что может противопоставить Украина

Россия имеет гораздо больше ракет, но Украина побеждает точностью – аналитик BILD

сегодня, 15:26
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Черновалова Кристина

Российский арсенал дальнобойных ракет значительно превышает тот, что есть у Украины. Об этом заявляет эксперт BILD Юлиан Репке, анализируя текущую ситуацию в войне. Впрочем, Украина имеет высокоточное западное оружие, способное нанести значительный ущерб военным объектам противника.

Эксперт о ракетном превосходстве России: что может противопоставить Украина

Эксперт о ракетном превосходстве России: что может противопоставить Украина

В четверг утром Россия произвела запуск ракеты средней дальности, поразившей территорию Днепра. Вес ракеты составлял до 50 тонн, но она была без взрывчатки или ядерного заряда. По словам аналитика, это был исключительно символический акт, направленный на создание давления на Запад.

С начала войны Россия использует различные дальнобойные ракеты:

  • "Калибр" запускаются с кораблей и имеют большую дальность.

  • Х-101 стартуют с бомбардировщиков.

  • "Искандер" - баллистические ракеты малой дальности, поражающие цели до 1000 км.

По мнению Юлиана Репке, российская армия продолжает активно пополнять свои запасы, производя новые ракеты и боеголовки. В сочетании с большим количеством уже имеющихся ракет, это создает серьезную угрозу для Украины.

Украинская сторона активно применяет современное западное оружие, которое, хотя и уступает в количестве, значительно превышает российские аналоги по точности. В частности, речь идет о:

  • ATACMS – ракеты производства США, которые могут наносить удары на расстоянии сотен километров.

  • Storm Shadow и SCALP-EG – высокоточные ракеты от Великобритании и Франции.

Как отмечает Репке, западные партнеры поставили Украине лишь ограниченное количество дальнобойного оружия, но его эффективность позволяет компенсировать это неравенство. При правильном планировании украинские ракеты способны поражать стратегические объекты даже на территории России.

"Ясно одно: у России есть сотни других ракет малой и средней дальности, которыми она может обстреливать всю Украину. Кроме того, полным ходом идет производство новых боеголовок. Украина, в свою очередь, получила всего несколько десятков единиц западного дальнобойного оружия, превосходящих дальнобойность ракет HIMARS (около 85 км). Однако западные ракеты, в частности крылатые, стоящие на вооружении Украины, намного более точные и при правильном использовании могут нанести значительный ущерб военным объектам внутри России", — считает Репке.



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