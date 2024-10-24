РФ обрушила оборону ВСУ в Селидово: почему так произошло

Российские захватчики через два дня сумели прорвать оборону ВСУ в городе Селидово в Донецкой области и взять под контроль дороги, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник.

Россияне продвинулись в Селидово. Фото из открытых источников

"В течение двух дней россияне сумели проломить нашу оборону под Селидово, взять под огневой контроль дороги сообщения и фактически решить судьбу битвы за городок", — сообщил Николай Мельник.

Офицер ВСУ отметил, что "больших выводов не будет", поскольку "все прогнозируемо".

"Без людей в подразделениях и профессиональных командиров на верхах мы продолжим героический путь стирания подразделений в боях за никому не нужные посадки, а потом не будем знать, кем закрепляться на новых рубежах", — подчеркнул он.

Офицер ВСУ считает, что россияне будут и дальше давить по всему Донбассу.

"Ситуация от Угледара до Часового Яра очень сложная и будет ухудшаться. В период дождей обе стороны получат незначительную передышку. Как только земля замерзнет, россияне снова попрут из всех щелей", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что предлагаемый президентом Владимиром Зеленским план победы – это четкая демонстрация, что руководство Украины хочет найти пути завершения войны в более или менее определенный промежуток времени, убежден политолог Владимир Фесенко. Кроме того, отметил он, есть еще одна очень важная проблема. "Дело в том, что у самого Запада нет ответа на вопрос, как должна завершиться война в Украине. Поэтому сейчас ключевая задача Украины — определяться, как двигаться дальше и как нам в этом могут помочь западные союзники", — подытожил политолог.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что семь стран-членов НАТО выступают против вступления Украины в военный блок, сообщает Рolitico. По информации издания, ключевыми противниками присоединения Украины к Альянсу являются США и Германия, которые боятся прямой войны с Россией. Как пишет издание, также против выступают Словакия и Венгрия. Их позиция объясняется пророссийской линией правительств.