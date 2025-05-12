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РФ не прекратила огонь с понедельника: поедет ли теперь Зеленский в Турцию на переговоры

По информации СМИ, Зеленский намерен быть в Турцию, даже, если Россия не прекратит огонь

сегодня, 07:50
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Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет на предложенные Россией переговоры в Турции 15 мая, даже, если страна-агрессор не прекратит огонь с 12 мая, о чем ранее говорил украинский лидер. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает американский новостной сайт Axios, со ссылкой на источники.

РФ не прекратила огонь с понедельника: поедет ли теперь Зеленский в Турцию на переговоры

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Украинский чиновник заявил, что Зеленский будет в Турции в четверг, даже если Россия не согласится начать перемирие в понедельник", – говорится в сообщении.

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Также издание "Комментарии" сообщало – фактически глава украинского государства Владимир Зеленский пошел ва-банк, совершив "дипломатический гамбит" и предложив российскому диктатору Владимиру Путину встретиться лично для мирных переговоров в Стамбуле в четверг 15 мая. Такими образом украинский лидер перехватил у Путина инициативу, и теперь оказывает на него давление перед предстоящими переговорами. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации The Guardian.                                                                        

Авторы публикации обратили внимание, что требование о 30-дневном прекращении огня было выдвинуто в субботу во время визита в Киев лидеров Великобритании, Франции, Германии и Польши. Премьер Британии Кир Стармер заявил, что, если Путин отклонит предложение, будут усилены санкции и увеличена военную помощь для обороны Украины, чтобы заставить Россию вернуться за стол переговоров.




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Источник: https://www.axios.com/2025/05/11/trump-putin-zelensky-peace-talks?fbclid=IwY2xjawKOU3lleHRuA2FlbQIxMABicmlkETEzcnNtUjVOWTBPZkFHTDk1AR5iXVmzEcuvqQHk2A2uGPjM_FrQFBcdvlw6Hq6drBVfqwG3JasChtHWGBE_wQ_aem_Yq_Oev71hGdzqN2r35wNSw
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