Заявление Трампа о Стамбуле все меняет: как теперь нужно немедленно действовать Украине

Заявление Дональда Трампа о том, что Украина немедленно согласится на переговоры в Стамбуле, к сожалению, существенно сужает поле для маневра украинской стороны. Но если отвлечься от понятных эмоций, ключевой вопрос сейчас – как адекватно отреагировать и на заявление Трампа и на текущую предпереговорную ситуацию. Надо понимать, что наш отказ от мирных переговоров как раз то, чего хочет путин, чтобы подставить нас перед Трампом, и обвинить именно Украину в нежелании договариваться о завершении войны. Такое мнение у себя в Facebook высказали политический эксперт Владимир Фесенко.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт обратил внимание на несколько аспектов, которые нужно учесть. Во-первых, следует напомнить нашим американским партнерам, что Украина не против переговоров, но переговоры должны быть о полном и безусловном прекращении огня, хотя бы на 30 дней с последующим продлением режима прекращения огня. И это наша общая позиция с США, которая была согласована на переговорах в Джидде 11 марта 2025 года. И слово "немедленно" более целесообразно применять по отношению к России с жестким требованием прекратить огонь с 12 мая.

"Во-вторых, можно подтвердить готовность Украины к мирным переговорам, но одновременно следует отметить, что Украина будет обсуждать только вопрос о порядке и технических параметрах прекращения огня. Переговоры по другим вопросам могут быть только в условиях прекращения огня. Если Россия хочет вернуться к стамбульским переговорам, то первое, что она должна сделать, – отменить решение об аннексии четырех украинских регионов, потому что на момент этих переговоров Россия признавала эти регионы украинской территорией. И тогда мы должны вернуться к ключевому вопросу стамбульских переговоров – выводу российских войск на позиции до 24 февраля 2022 года. Но все это только после прекращения огня", – заметил Владимир Фесенко.

Он продолжает, третий момент состоит в том, что для того чтобы администрация Трампа могла убедиться, кто и чего стремится на переговорах, и как оценивать ход и результаты этих переговоров, их представитель должен принять участие в переговорах между россией и Украиной.

Политолог подчеркивает, что также следует срочно провести консультации с европейскими партнерами, с которыми совместно было согласовано заявление о необходимости 30-дневного прекращения огня уже с 12 мая. Следует согласовать дальнейшие совместные действия, в частности в контактах с администрацией Трампа. Для Президента Макрона есть смысл снова позвонить другу Дональду и убедить его в необходимости жесткого заявления США в адрес России с требованием немедленно прекратить огонь с 12 мая.

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