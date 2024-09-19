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РФ не готова идти на компромиссы Украины: от каких требований не хочет отказываться

Россия выдвигает требования не только о признании «реалий на земле», она также, например, не исключила требование и о демилитаризации Украины

19 сентября 2024, 17:11
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Ткачик Олеся

Замораживание боевых действий не является приемлемым вариантом для Украины, заявил в эфире Freedom эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Попов. Он пояснил, что сам термин "заморозка" имеет отрицательный оттенок.

РФ не готова идти на компромиссы Украины: от каких требований не хочет отказываться

Переговоры Украины и РФ

По его словам, заморозка конфликта в узком смысле предполагает прекращение боевых действий без предоставления каких-либо гарантий безопасности или политических договоренностей. То есть, подчеркивает эксперт, речь идет однозначно об отрицательном сценарии, поскольку он создает нестабильную ситуацию и не гарантирует, что новая война не вспыхнет снова. К тому же, говорит Попов, нет уверенности, что Запад будет продолжать поддержку в такой ситуации. Поэтому этот вариант является одним из самых плохих.

"У нас и так осталось мало реалистичных и хороших сценариев, а полумеры не приемлемы", — отметил Попов.

Он также отметил несколько ключевых рисков, обсуждение которых пока происходит на неформальном уровне, в основном среди экспертов или во время двусторонних встреч без прямого диалога с Россией.

“Один – это статус оккупированных территорий. Россия требует в любом случае признавать, что это часть Российской Федерации. На это никто не уйдет. Относительно возможных политических договоренностей Россия также не сняла свое требование об ограничении боеспособности, численности и вооружении Вооруженных сил Украины. На это тоже никто не пойдет. Для этого есть несколько уровней диалогов безопасности. И собственно ситуация на поле боя — это только один из уровней. А есть гораздо более глубокие вопросы о региональной безопасности, об отношениях между Соединенными Штатами и Китаем, и Российской Федерацией, диалоге о неприменении ядерного оружия, о контроле за стратегическими наступательными вооружениями, о размещении ракет средней и малой дальности”, — сказал эксперт.

Попов подчеркнул, что решение вопроса мирного урегулирования не может быть достигнуто на уровне двусторонних договоренностей между Украиной и Россией.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему мирный план Трампа для Украины является плохим вариантом завершения войны.




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Источник: https://uatv.ua/uk/ukrayina-ne-gotova-do-napivzahodiv-pro-klyuchovi-nebezpeky-rozpoviv-popov/
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