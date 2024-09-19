РФ не готова идти на компромиссы Украины: от каких требований не хочет отказываться

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Ткачик Олеся
Замораживание боевых действий не является приемлемым вариантом для Украины, заявил в эфире Freedom эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Попов. Он пояснил, что сам термин "заморозка" имеет отрицательный оттенок.
Переговоры Украины и РФ
По его словам, заморозка конфликта в узком смысле предполагает прекращение боевых действий без предоставления каких-либо гарантий безопасности или политических договоренностей. То есть, подчеркивает эксперт, речь идет однозначно об отрицательном сценарии, поскольку он создает нестабильную ситуацию и не гарантирует, что новая война не вспыхнет снова. К тому же, говорит Попов, нет уверенности, что Запад будет продолжать поддержку в такой ситуации. Поэтому этот вариант является одним из самых плохих.
Он также отметил несколько ключевых рисков, обсуждение которых пока происходит на неформальном уровне, в основном среди экспертов или во время двусторонних встреч без прямого диалога с Россией.
Попов подчеркнул, что решение вопроса мирного урегулирования не может быть достигнуто на уровне двусторонних договоренностей между Украиной и Россией.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему мирный план Трампа для Украины является плохим вариантом завершения войны.
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