РФ нашла слабое место ВСУ: есть две причины, почему враг до сих пор наступает

Российские захватчики продолжают свои наступательные операции в Украине, и их потенциал не иссякнет. Это объясняется двумя причинами. В первую очередь, захватчики бросают стратегические резервы, которые "держали на исключительный случай", во-вторых, агрессор нашел слабые места в обороне ВСУ и умело это использует.

Наступление РФ на фронте (фото из открытых источников)

Об этом сказал военный эксперт Владислав Селезнев, передает OBOZ.UA. как он утверждает, "ситуация в какой-то степени парадоксальна".

"Мы были уверены, что к началу или середине марта наступательный потенциал российской оккупационной армии будет выхолощен. По крайней мере, именно на этом акцентировал наше внимание руководитель военной разведки генерал Буданов", — говорит военный аналитик.

Вторая причина – оккупанты сейчас активно применяют фугасные и управляемые авиационные бомбы, ФАБы и КАБы. Селезнев сообщил, что только в течение марта россияне использовали около 2300 ФАБов и КАБов. Такое колоссальное применение авиабомб говорит о том, что враг нашел слабые места в нашей обороне.

"Что дальше? Я думаю, тенденции будут определяться ресурсными возможностями украинских Сил обороны. от наших границ вражеские самолеты", – отметил военный аналитик.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ никуда не отступают и могут сломать хребет Путину . В своем обращении президент Владимир Зеленский особо подчеркнул, что удалось стабилизировать ситуацию на востоке Украины. При этом он отметил, что силы обороны не отступают. По его словам, Киев имеет определенные успехи в отношении дроновых атак. Кроме того, удалось стабилизировать ситуацию на море. Зеленский подчеркнул, что в конце прошлого года была проведена серия успешных действий, позволивших заработать морскому коридору, который эффективно работает и способствует росту ВВП Украины.