РФ нагнетает или действительно готовится ударить Орешником повторно: заявление Пентагона

В самом деле существует возможность повторного удара Россией по Украине своей экспериментальной баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал замспикера Пентагона Сабрина Сингх.

Удар межконтинентальной ракетой. Фото: из открытых источников

Представительница Минобороны США напомнила, что Владимир Путин ранее публично объявил о намерении осуществить еще один запуск "Орешника".

"То, что Россия может запустить ее (ракету. – Ред.) в ближайшие дни, является возможным. Точной даты вам назвать не могу", – добавила она.

Сингх отметила, что в случае, если Россия решит запустить "Орешник", это "кардинально не изменит ситуацию на поле боя" и "станет просто очередной попыткой нанести вред и жертвы в Украине".

Она заверила, что США и союзники и дальше будут поддерживать Украину, в том числе и средствами противовоздушной обороны.

Стоит напомнить, Россия ударила экспериментальной баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по Днепру во время массированного обстрела Украины 28 ноября. Роспропаганда назвала это ответом на разрешение Киеву наносить дальнобойные удары по территории РФ.

Пентагон заявил, что "Орешник" базируется на российской межконтинентальной баллистической ракете РС-26 "Рубеж".

Читайте также на портале "Комментарии" — достаточно велика вероятность, что Россия может во второй раз ударить по Украине баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Таким образом Кремль пытается отказать Западу от дальнейшего предоставления Киеву военной помощи. Об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Как отмечают в Институте изучения войны, удары "Орешником" по Украине и риторика вокруг использования Россией этой ракеты являются частью более широкой российской кампании рефлексивного контроля, направленной на принуждение Запада и Украины к сдерживанию.



