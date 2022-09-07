РФ начинает в Беларуси военные учения: что известно

8 сентября в Беларуси стартуют совместные военные учения "Запад-22" стран ОДКБ. В настоящее время в учении принимают участие только РФ и Беларусь. Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.

Россия начинает в Беларуси военные учения (фото из открытых источников)

Эксперт отметил, что ВСУ готовы к любым провокациям.

"Пока участвует два участника — Беларусь и Россия. Посмотрим, будут ли провокации. Посмотрим, кто еще из стран рискнет присоединиться к этим учениям. Наши силы обороны на этих направлениях готовы к встрече войск Беларуси и к провокациям РФ", — заявил эксперт.

Известно, что ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) – это военно-политическая международная организация. В нее входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Эрдоган сменил позицию. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что есть все основания говорить о скором перемирии или даже устойчивом мире в Украине, говорил о том, что в Турции могут состояться переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина. Теперь президент Турции заявил, что он не видит оснований для скорейшего конца войны в Украине. При этом в таком результате ситуации он обвинил не столько Путина за его агрессивную политику, а Запад, продолжающий поставлять в Украину много оружия. Такое мнение Эрдоган озвучил на пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем в Белграде. Реджеп Эрдоган заявил, что, по его мнению, Запад занимается сегодня тем, что провоцирует как Украину, так и Россию, подталкивая сторону к большей агрессии по отношению друг к другу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!