РФ начала применять роботов-пехотинцев на фронте. Что срочно должна сделать Украина

Как отметил военный Игорь Луценко, он недавно увидел в Телеграмме фото российской роботизированной самоходной установки с автоматическим гранатометом. По его словам, для него это очень драматическая история.

Наземный робот

"Потому что практически весь предыдущий год пытался разговаривать с теми, кто разрабатывает автоматические турели и роботизированные платформы. Я говорю о необходимости интеграции с автоматическим гранатометом"

, – отметил военный.

По его словам, идея в том, чтобы АГС мог стрелять самостоятельно с дистанционной корректировкой. Особенно для этого были бы неплохие иностранные гранатометы, отличающиеся от советских в лучшую сторону в плане надежности.

Сейчас все было бы уместно, отмечает Луценко, потому что роботизированные наземные системы становятся модными, и многие средства вкладываются в разработку решений типа ''пулемет с дистанционным наведением плюс гусеничная платформа''.

"Я же подчеркиваю то, что автоматический гранатомет имеет ряд больших преимуществ над пулеметом в данной компоновке",

– говорит военный.

Во-первых, отмечает Луценко, ему не нужна прямая видимость для того, чтобы стрелять по врагу. Он практически может находиться где угодно на дистанции своего поражения, и стрелять навесом, будучи при этом незаметен для противника.

Во-вторых, он не нуждается ни в каких дорожных оптических системах наведения, без которых пулемет не обойдется. Кроме того, добавляет Луценко, эти системы к тому же очень чувствительны к окружающей среде и всяческим механическим повреждениям. То есть по сравнению с пулеметным решением это гораздо более дешевое, и гораздо более летальное оружие.

"Что ж, надеюсь, что факт появления таких платформ у россиян подтолкнет наших разработчиков и производителей активно заняться этим решением. У нас есть все шансы, понимая силу такой системы, сделать из нее мощный инструмент поддержки пехоты на переднем крае в окопах"

, – подчеркнул Луценко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации издания Forbs, РФ провалила первый роботизированный наземный штурм. При этом известно, что оккупанты не собираются останавливаться и готовятся к новому наступлению.