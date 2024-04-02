РФ начала применять роботов-пехотинцев на фронте. Что срочно должна сделать Украина

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Ткачик Олеся
Как отметил военный Игорь Луценко, он недавно увидел в Телеграмме фото российской роботизированной самоходной установки с автоматическим гранатометом. По его словам, для него это очень драматическая история.
Наземный робот
По его словам, идея в том, чтобы АГС мог стрелять самостоятельно с дистанционной корректировкой. Особенно для этого были бы неплохие иностранные гранатометы, отличающиеся от советских в лучшую сторону в плане надежности.
Сейчас все было бы уместно, отмечает Луценко, потому что роботизированные наземные системы становятся модными, и многие средства вкладываются в разработку решений типа ''пулемет с дистанционным наведением плюс гусеничная платформа''.
Во-первых, отмечает Луценко, ему не нужна прямая видимость для того, чтобы стрелять по врагу. Он практически может находиться где угодно на дистанции своего поражения, и стрелять навесом, будучи при этом незаметен для противника.
Во-вторых, он не нуждается ни в каких дорожных оптических системах наведения, без которых пулемет не обойдется. Кроме того, добавляет Луценко, эти системы к тому же очень чувствительны к окружающей среде и всяческим механическим повреждениям. То есть по сравнению с пулеметным решением это гораздо более дешевое, и гораздо более летальное оружие.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации издания Forbs, РФ провалила первый роботизированный наземный штурм. При этом известно, что оккупанты не собираются останавливаться и готовятся к новому наступлению.
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