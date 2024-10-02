РФ начала массовую мобилизацию в оккупированных регионах

На временно оккупированных территориях Украины начался массовый призыв в армию РФ, который продлится до конца года.

Жителей оккупации призывают в армию РФ. Фото из открытых источников

Уже в ближайшие недели людей из временно оккупированной Донетчины, Луганщины, Запорожья, Херсона и аннексированного Крыма будут отправлять в российскую армию.

Как сообщает Центр национального сопротивления, впервые призыв в кремлевскую террористическую армию состоялся осенью прошлого года. Тогда, как и сейчас, новобранцам обещали, что их служба не будет связана с участием в войне. Впрочем, как показала практика, большинство срочников было вынуждено подписать контракты с российской армией и отправилось воевать против родины.

В Центре сопротивления отметили, что такая стратегия России является грубым нарушением международного права и Женевских конвенций, запрещающих принудительное вовлечение населения оккупированных территорий в армию захватчика.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина не пойдет на компромиссы по территориальной целостности и суверенитету. "Нужно стремиться к полной ответственности России и восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым, а не территориальные компромиссы. В противном случае это будет отложенная война. Европа не может себе позволить иметь серые зоны или замороженные конфликты", — заявил Андрей Сибига.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что 1 октября Иран запустил по Израилю 180 ракет, сообщил спикер Армии обороны Израиля. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал атаку Ирана неэффективной. Он заявил, что в Израиле нет погибших в результате вражеской ракетной атаки. В Белом доме также заявили, что корабли ВМС США участвовали в отражении иранской атаки.