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РФ может захватить на Донбассе "дорогу жизни": какие это создаст опасности для ВСУ

Оккупанты могут захватить дорогу, по которой идут поставки для ВСУ в Часовом Яру

сегодня, 17:42
Автор:
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Марьян Ощановский
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Русской армии осталось продвинуться на 7 км, чтобы перерезать основной путь снабжения ВСУ на Донбассе.

РФ может захватить на Донбассе "дорогу жизни": какие это создаст опасности для ВСУ

Россия продолжает наступление на Донбассе. Фото из открытых источников

Как пишет издание BILD, расширяя плацдарм вокруг Очеретино, российские войска наступают на северо-запад. Там они почти захватили село Новоалександровка.

Отмечается, что продвижение россиян в этом направлении имеет стратегический смысл. Оккупанты хотят дойти до автотрассы T0504, которую называют "дорогой жизни". Дорога идет от Константиновки в Покровск, откуда открывается путь на Днепр. Сейчас это основной маршрут поставок для ВСУ в районе Часового Яра.

Издание пишет, что российским войскам осталось около 7 км, чтобы перерезать трассу. На этом пути находится село Воздвиженка.

Отмечается, что в случае потери маршрута через T0504 в ВСУ останутся альтернативные пути снабжения. В частности, с севера через Изюм или сельскими дорогами, которые не столь удобны, как "дорогая жизнь".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 57% граждан России допускают возможность начала новой мировой войны. Как показал опрос исследовательской группы Russian Field, главным противником РФ в потенциальном глобальном конфликте 71% россиян назвал США. В список противников также попали Великобритания (40%), Франция (39%), Германия, Польша и страны Балтии. Украину как противника видят только 12% россиян. Основными союзниками России в мировой войне опрошенные назвали Китай (58%), Белоруссию (48%), Иран (21%) и КНДР (20%).

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что усиление мобилизации и проблемы с энергоснабжением создают все большее напряжение в украинском обществе, которое власти не могут дальше игнорировать, убежден политолог Игорь Рейтерович. По его словам, негативное отношение к мобилизации можно поправить путем изменения механизмов ее проведения. Говоря о проблемах в энергетическом секторе, политолог заявил, что действующее правительство должно уйти в отставку, поскольку полностью бездействует.



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Источник: https://www.bild.de/politik/ausland/ukraine-konflikt/ukraine-krise-79324106.bild.html
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