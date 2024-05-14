РФ может ударить по Украине ядерным оружием, но при одном условии

Как прогнозирует Николай Маломуж, украинские военные при условии поступления достаточного количества оружия от западных союзников могут пойти в контрнаступление в 2025 году.

Ядерное оружие РФ

По его словам, если Силы обороны будут проводить наземные операции в Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской или Харьковской областях, то враг будет пытаться сопротивляться, в частности, наносить ответные контрудары. При этом, считает Маломуж, очень маловероятно, что в этом случае оккупанты пойдут на использование тактического ядерного оружия.

Однако, по его словам, все может измениться, если Силы обороны приступят к мерам, направленным на освобождение Крыма из-под оккупации. Маломуж считает, что в этом случае россияне могут применить тактическое ядерное оружие.

При этом, по мнению эксперта, если страна-террорист пойдет на этот шаг, то пересечет границу, и тогда будет противостояние не только с Украиной, но и со всем миром.

Маломуж рассказал, как может развиваться контрнаступательная операция Украины. По его словам, после того, как Силы обороны наконец-то получат американские истребители F-16 и дальнобойные ракеты ATACMS, а также дополнительные новые типы французских, немецких и британских ракет, смогут наносить удары по тылам оккупационных войск.

То есть таким образом ВСУ смогут помешать всем планам врага проводить наступательные операции. В то же время Силы обороны смогут готовить свои контрудары и освобождать оккупированные территории от российских захватчиков.

Такие действия, добавил Маломуж, позволят Силам обороны впоследствии начать движение в Крым для его освобождения.

Кроме того, генерал уверяет, что у террористической России отсутствует потенциал для того, чтобы проводить системное и глубокое наступления. Так, добавил эксперт, захватчики сейчас пытаются совершать наступление на шести направлениях, однако такие действия им предпринимаются очень слабо.

Пока Россия пытается наступать на шести направлениях, но это дается ей очень сложно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что ожидает Россию , если она решится использовать тактическое ядерное оружие.