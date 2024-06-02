РФ может прорваться до 10 км вглубь Сумщины: военный призвал готовиться

В ближайшее время русские войска, вероятно, совершат новое наступление на Сумском направлении с целью прорыва границы и последующего растягивания линии фронта. Эти действия, по мнению Максима Жорина, офицера ВСУ и заместителя командира Третьей штурмовой бригады обусловлены наступательной операцией ВС РФ на востоке Украины.

Максим Жорин (фото из открытых источников)

Жорин подчеркнул, что Россия ведет наступление не только на Харьковском направлении, но и на востоке. Если российские военные поймут, что им не хватает сил для продвижения на востоке, они постараются еще больше растянуть фронт, в том числе за счет активности на Сумском направлении.

"Если они поймут, что пока для продвижения на Восточном направлении им сил не хватает, будут растягивать фронт еще больше. В том числе нужно готовиться к определенным событиям на Сумском направлении", — считает Жорин.

По словам военного, у российских сил достаточно ресурсов не только для диверсионных действий, но и для полноценных наступательных операций. Россияне не сталкиваются с ограничениями в использовании человеческих ресурсов и могут отправлять большие группы солдат в наступление, даже запрещая оказывать первую помощь раненым, потому что для них главной задачей является выполнение поставленных целей.

Основной целью России является не создание значительных прорывов в глубь территории Украины, а растяжение линии фронта и оттягивание украинских сил.

"Им нужно растянуть линию фронта и оттянуть наши силы. Поэтому достаточно прорваться на 5-10 километров и открыть для нас новые участки боевых действий, где мы вынуждены будем тратить свои ресурсы, боеприпасы, а главное — терять своих людей", — подытожил Жорин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США рассказали, где кафиры готовят вторую фазу наступления, куда опрокидывают подкрепление.





