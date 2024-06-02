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РФ может прорваться до 10 км вглубь Сумщины: военный призвал готовиться

В настоящее время противник не заинтересован в глубоком прорыве, ему нужно только оттянуть силы ВСУ, утверждает Жорин.

сегодня, 18:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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В ближайшее время русские войска, вероятно, совершат новое наступление на Сумском направлении с целью прорыва границы и последующего растягивания линии фронта. Эти действия, по мнению Максима Жорина, офицера ВСУ и заместителя командира Третьей штурмовой бригады обусловлены наступательной операцией ВС РФ на востоке Украины.

РФ может прорваться до 10 км вглубь Сумщины: военный призвал готовиться

Максим Жорин (фото из открытых источников)

Жорин подчеркнул, что Россия ведет наступление не только на Харьковском направлении, но и на востоке. Если российские военные поймут, что им не хватает сил для продвижения на востоке, они постараются еще больше растянуть фронт, в том числе за счет активности на Сумском направлении.

"Если они поймут, что пока для продвижения на Восточном направлении им сил не хватает, будут растягивать фронт еще больше. В том числе нужно готовиться к определенным событиям на Сумском направлении", — считает Жорин.

По словам военного, у российских сил достаточно ресурсов не только для диверсионных действий, но и для полноценных наступательных операций. Россияне не сталкиваются с ограничениями в использовании человеческих ресурсов и могут отправлять большие группы солдат в наступление, даже запрещая оказывать первую помощь раненым, потому что для них главной задачей является выполнение поставленных целей.

Основной целью России является не создание значительных прорывов в глубь территории Украины, а растяжение линии фронта и оттягивание украинских сил.

"Им нужно растянуть линию фронта и оттянуть наши силы. Поэтому достаточно прорваться на 5-10 километров и открыть для нас новые участки боевых действий, где мы вынуждены будем тратить свои ресурсы, боеприпасы, а главное — терять своих людей", — подытожил Жорин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США рассказали, где кафиры готовят вторую фазу наступления, куда опрокидывают подкрепление.




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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5199
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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 18:29

Хитра підміна понять! Ключове: "мають достатньо ресурсів." (крапка). Бо там вся країна - одне ціле, одна мета. А от продовження про людський ресурс, зайве. Замість реформувати/мобілізувати тилове тихе корупційне болото, знову все тільки: "дайте більше м'яса терпіл". Друге. Розтягують фронт з якою метою? Виснажувати і сточувати ресурс терпіл? Тоді що розумного зроблено, щоб протиставити розум і сильний тил, а ні м'ясо терпіл? Ну хто вам нарешті дохтур/лікур, якщо ви досі братньою лайкою спілкуєтесь? Забрати у вас лайку і тільки жестами і риком розмовляти будете. Та, дідько вашу ****! Кому з корумпованої влади і які вимоги ви ставите і як контролюєте виконання?


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