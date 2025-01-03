РФ может потерять контроль над оккупированным Крымом: что происходит

Усиление наступательных возможностей Украины в Черном море будет угрожать российскому контролю над аннексированным Крымом. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), проанализировав информацию об уничтожении двух российских вертолетов в Крыму.

Морские дроны Украины. Фото: из открытых источников

В ISW отметили, Главное управление военной разведки (ГУР) Украины уточнило новые подробности об ударе украинского военно-морского беспилотника 31 декабря по российским вертолетам Ми-8 в Черном море, поскольку украинские удары продолжают ослаблять российские операции в оккупированном Крыму. ГУР сообщило 2 января, что украинский военный беспилотник Magura V5 ракетами уничтожил два российских вертолета Ми-8 и повредил один в Черном море 31 декабря.

Ранее ГУР сообщало, что удар беспилотника уничтожил только один вертолет и повредил еще один.

Представитель ВМС Украины капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук поставил под сомнение российские сообщения о том, что на борту вертолетов было восемь членов экипажа, но отметил, что потеря высококвалифицированных экипажей вертолетов является значительной.

Плетенчук также отметил, что украинские удары по оккупированному Крыму лишили российские войска устойчивой логистики в этом районе, в том числе из-за повреждения железной дороги на мосту через Керченский пролив и паромов, которые перевозили железнодорожные вагоны и цистерны с топливом.

Вместе с тем российский так называемый военный блогер утверждал, что российские военные корабли пытаются спрятаться от ударов украинских ВМС в бухтах и портах, и что российские силы смогут отражать украинские военно-морские беспилотники, оснащенные ракетами, только с помощью реактивной и истребительной авиации.

"По оценке ISW, усиление наступательных возможностей Украины в Черном море, скорее всего, будет угрожать российскому контролю над оккупированным Крымом", – говорится в сообщении.

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