Бессильны против дронов Magura: пропагандисты впали в панику после потери вертолетов в Крыму

В данный момент российский надводный флот не способен себя защитить от украинских надводных дронов в открытом море. А после небывалого в мировой истории удара с беспилотников Magura V5 по вертолетам оказалось, что и авиацию против них применять опасно. Как пишет портал "Комментарии", в этом признается российский пропагандистский канал Fighterbomber, который пишет на темы, связанные с авиацией.

Оккупанты потеряли два вертолета Ми-8 после пуска ракет с морских дронов Magura и не понимают, что с этим делать. Фото: из открытых источников

"Ситуация в Черном море резко поменялась не в нашу пользу. Поменялась в один день. Теперь БЭКи (безэкипажные катера, так в РФ называют морские дроны — ред.) мы можем уничтожать по сути, только днем, в хорошую погоду с использованием реактивной авиации, штурмовиков и истребителей. И не просто хорошую, а в я бы сказал очень хорошую погоду с высоким нижним краем облачности", — пишет автор канала.

Он допускает, что РФ, возможно, попробует применять Ка-52 с "яйцами жизни" (бронекапсулами, защищающими экипаж), но это, скорее всего, "до первых потерь" таких вертолетов.

Fighterbomber прогнозирует, что в будущем можно ожидать не только морских дронов с ПВО, как сейчас, но и появления !БЭКов-носителей дронов, систем РЭБ и ракет РСЗО". Учитывая, что морской дрон — это катер, развивающий скорость под 100 км/ч, попасть в него FPV-дроном, сбросами и управляемыми ракетами с вертолета очень сложно, к тому же вертолеты теперь сбивают.

"На сегодня можно констатировать, что стратегия москитного флота полностью заборола стратегию большого флота в Чёрном море. В океане пока такое не взлетит, но это вопрос пары лет. Очевидно что и там будет то же самое. И добавятся еще подводные дроны, как только решится вопрос с их дистанционным управлением под водой. Так что битва на море перешла на новый уровень. И мы, с исключением из этого уравнения наших вертолетов, "внезапно" перешли в позицию догоняющих", — подытожили пропагандисты.

Новогодние праздники стали очень "урожайными" для оккупантов: кроме сбитого "дружественным огнем" собственного Ми-28, они потеряли два вертолета Ми-8, еще один был поврежден. По официальной статистике Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 2 января поражено 330 российских вертолетов, за последние сутки эта цифра не менялась.

Как сообщали "Комментарии", в ГУР Минобороны Украины 31 декабря 2024 года заявили, что впервые в истории войн подбили воздушную цель ракетой, выпущенной с борта морского беспилотника Magura V5. Во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма ракетами Р-73 SeeDragon был уничтожен российский вертолет Ми-8. Еще один такой же вертолет получил огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования. 2 января разведчики уточнили, что уничтожены два Ми-8, еще один — поврежден.

Разведка перехватила и записала доклад пилота поврежденного вертолета. Он рассказал о двух взрывах, один из которых был рядом с его машиной, и некоторые системы летательного аппарата вышли из строя.