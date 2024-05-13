РФ может оцепить Харьков: что известно об угрозе удара 120-тысячного "кулака" Кремля

"Нельзя исключать атаку российских кафиров на Харьков , но она не будет прямолинейной – "в лоб", сказал майор запаса Национальной гвардии Алексей Гетьман.

Наступление РФ на Харьковщину (фото из открытых источников)

Военный продолжил, что захватчики долгое время почти таким же количеством солдат пытались оккупировать Бахмут и Авдеевку, поэтому когда упоминается о Харькове, это реализовать гораздо сложнее, сказал военный в эфире телеканала " Эспрессо ".

"Однако они могут попытаться определенным образом оцепить город, создать такую блокаду, потому что в противном случае уличные бои в Харькове могут длиться несколько лет", — убежден эксперт.

Гетман утверждает, что если РФ хочет оккупировать такой город как Харьков, то им нужно больше военных формирований, чем у них теперь на этом направлении.

"Но если россияне усилятся, то смогут попробовать это сделать. В целом сейчас на Сумском и Харьковском направлениях группировка россиян составляет около 70 тыс. личного состава. Они могут совершать такие небольшие наступательные действия, где-то продвигаться... Зачем они это делают? Вполне возможно, что россияне хотят создать определенный плацдарм. У них планируется мобилизация, и уже мобилизовано более 120 тыс. человек, которые могут быть направлены туда", — завершил эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что появился тревожный прогноз о наступлении РФ на Харьковщине . Российские захватчики могут выйти в тыл группировки украинских войск на территории Харьковщины, держащей оборону в Купянске, сообщил ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона Айдар Евгений Дикий.

Он не исключает вариант, что РФ может вернуться на старые позиции, с которых можно с помощью ствольной артиллерии бить по Харькову.

