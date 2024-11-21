РФ могла сообщить США об ударе межконтинентальной ракетой по Днепру: детали

Запуская межконтинентальную ракету по Днепру Москва могла сообщить США о подготовке такого удара. В противном случае Кремль рисковал, что получит от Вашингтон удар в ответ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет в Defence Express.

Атака межконтинентальной ракетой по Днепру. Фото из открытых источников

"Под вопросом, были ли предупреждения о пуске и его направлении США, поскольку анонсирование таких запусков является обязательным условием для предотвращения срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении и запуске ракет в ответ по сценарию встречного ядерного удара", — отмечается в публикации.

Аналитики считают, что, запустив по Украине межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), Россия провела демонстрацию возможности ядерного удара.

Акцентируется, что российские межконтинентальные баллистические ракеты РС-26 "Рубеж", "Тополь" или "Ярс" предназначены для доставки оружия массового поражения. А, учитывая то, что МБР, которой РФ атаковала Украину, не нанесла "существенных последствий", этот удар был именно демонстрацией, говорится в публикации.

При этом в Defence Express добавили, что на фоне этого остаются вопросы, в частности о том, куда именно целила Россия и какое оснащение было в ракете.

"Особенно в условиях, когда большинство целей в Украине в зоне досягаемости российских ОТРК "Искандер" и других средств поражения… Есть вопрос о смысле использования именно ракеты средней или вообще межконтинентальной дальности против Украины даже для нанесения ядерного удара", – отмечают эксперты.

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