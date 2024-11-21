РФ могла сообщить США об ударе межконтинентальной ракетой по Днепру: детали

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Кравцев Сергей
Запуская межконтинентальную ракету по Днепру Москва могла сообщить США о подготовке такого удара. В противном случае Кремль рисковал, что получит от Вашингтон удар в ответ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет в Defence Express.
Атака межконтинентальной ракетой по Днепру. Фото из открытых источников
Аналитики считают, что, запустив по Украине межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), Россия провела демонстрацию возможности ядерного удара.
Акцентируется, что российские межконтинентальные баллистические ракеты РС-26 "Рубеж", "Тополь" или "Ярс" предназначены для доставки оружия массового поражения. А, учитывая то, что МБР, которой РФ атаковала Украину, не нанесла "существенных последствий", этот удар был именно демонстрацией, говорится в публикации.
При этом в Defence Express добавили, что на фоне этого остаются вопросы, в частности о том, куда именно целила Россия и какое оснащение было в ракете.
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