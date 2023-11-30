РФ массированно ударила по Донбассу: много раненых, среди них дети

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Кравцев Сергей
Шестью ракетами "С-300" оккупанты в ночь на четверг, 30 ноября, устроили массированный удар одновременно по трем городам Донецкой области — Покровск, Мирноград, Новоградовка. Много раненых, в том числе дети, под завалами еще могут быть люди. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении главы МВД Украины Игоря Клименко.
Обстрел Донбасса. Фото: из открытых источников
В Покровске среди пострадавших — семья с двумя детьми: 16-летним парнем и 6-месячным младенцем. Также ранение получил еще 13-летний мальчик. Предварительно поврежден многоквартирный и 9 частных домов, отдел полиции, автомобили, гаражи.
Парамедик полиции помог выбраться из-под руин мужчине, у которого на руках был окровавленный младенец.
В Новоградовке оккупанты попали в многоэтажный дом, в результате чего ранен 13-летний ребенок.
По Мирнограду россияне ударили двумя ракетами из ЗРК "С-300". Разрушен отдел полиции.
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