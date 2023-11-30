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РФ массированно ударила по Донбассу: много раненых, среди них дети

Больше всего от ударов пострадали Покровск, Мирноград, Новоградовка

сегодня, 08:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Шестью ракетами "С-300" оккупанты в ночь на четверг, 30 ноября, устроили массированный удар одновременно по трем городам Донецкой области — Покровск, Мирноград, Новоградовка. Много раненых, в том числе дети, под завалами еще могут быть люди. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении главы МВД Украины Игоря Клименко.

РФ массированно ударила по Донбассу: много раненых, среди них дети

Обстрел Донбасса. Фото: из открытых источников

"Под обстрел попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. В результате обстрелов пострадали 10 человек, среди них 4 ребенка. Парамедики полиции спасли младенца. Еще пять человек ищут под завалами", — говорится в сообщении главы МВД.


В Покровске среди пострадавших — семья с двумя детьми: 16-летним парнем и 6-месячным младенцем. Также ранение получил еще 13-летний мальчик. Предварительно поврежден многоквартирный и 9 частных домов, отдел полиции, автомобили, гаражи.

"Один из снарядов взорвался во дворе дома, где жила семья с двумя детьми. В результате обстрела была разрушена крыша и стены дома, семья оказалась под завалами", — рассказал Игорь Клименко.

Парамедик полиции помог выбраться из-под руин мужчине, у которого на руках был окровавленный младенец.

"Осмотрев мальчика, полицейский закутал его и быстро доставил в больницу. Угрозы жизни полугодовалого Илая нет", — добавил глава МВД.

В Новоградовке оккупанты попали в многоэтажный дом, в результате чего ранен 13-летний ребенок.

"Пока на месте ракетного удара продолжают работать полицейские и работники ГСЧС. Под завалами, вероятно, могут находиться еще 5 человек, среди них ребенок", — добавил Клименко.

По Мирнограду россияне ударили двумя ракетами из ЗРК "С-300". Разрушен отдел полиции.

"На местах попаданий всю ночь работают ГСЧС и полиция. Поисково-спасательная операция продолжается, полицейские документируют последствия российских ударов", — резюмировал глава МВД.

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Источник: https://t.me/Klymenko_MVS/532
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