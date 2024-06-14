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РФ массированно атаковали беспилотники: где было очень громко

Сильные "хлопки" слышали в районе аэродрома и нефтебазы

сегодня, 08:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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В ночь на пятницу, 14 июня, Россию массированно атаковали беспилотники. Взрывы доносились из нескольких регионов страны-агрессора. В частности, россияне заявили о взрывах в районе военного аэродрома "Морозовск" в Ростовской области. В местных пабликах писали о якобы атаке неизвестных БПЛА.

РФ массированно атаковали беспилотники: где было очень громко

Россию атаковали беспилотники. Фото: из открытых источников

Очевидцы писали, что в сторону Морозовска "что-то летит и жужжит". Впрочем, российская ПВО в ответ на атаку молчит. Впоследствии появились кадры пожара. Вероятно, пылало на аэродроме.

О взрывах в районе "Морозовска" также сообщали украинские мониторинговые каналы "Николаевский Ванек" и Monitor.

Российские каналы впоследствии заявили, что в Морозовском районе исчезло электричество в результате "массированной атаки беспилотников". Губернатор Василий Голубев заявил, что в зону отключения попали несколько населенных пунктов, а жертв якобы нет.

На аэродроме "Морозовск" базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк РФ с самолетами Су-34, Су-24 и Су-24М.

Кроме того, ночью беспилотники атаковали Воронежскую область. Местный губернатор Александр Гусев заявил, что "птички" атаковали нефтебазу. Она якобы была "незначительно" повреждена.

Как убеждает Гусев, беспилотники незначительно повредили резервуары с топливом, но возгорания не допущено и пострадавших тоже нет.

В российских пабликах также сообщали об атаке дронов на Курскую область. Россияне утверждают, что сработала ПВО.

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