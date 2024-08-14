РФ «махнула рукой» на Курск: почему Путин не защищает свои земли

Российская армия подтянула резервы в Курскую область, однако их количество незначительно. Это свидетельствует о том, что российское командование не считает ситуацию в этом регионе приоритетной, поскольку их основные усилия сосредоточены на наступательных действиях в Донецкой области, заявил в эфире 24 Канала военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Бои в Курской области

По его словам, для России, имеющей обширную территорию, потеря населенных пунктов в Курской области является временной проблемой. Основной фокус страны-агрессора направлен на захват Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, в то время как ситуация в Курской области для врага менее важна.

При этом Свитан отметил, что Россия понимает, что Украина не заинтересована в оккупации Курской области и не намерена уничтожать Курскую АЭС. Максимум, чего следует ожидать, – это нарушение работы электрических сетей в регионе, добавил эксперт.

Он также подчеркнул, что ВСУ в настоящее время выполняют широкий спектр задач, включая продвижение на территорию Курской области и проведение рейдов вдоль границы в направлении Москвы. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как россияне будут действовать в ближайшем будущем.

"Если начнут опрокидывать на Курщину в достаточном количестве войска, снизят давление на восточном фронте, тогда остановят украинское продвижение в Курской области. А если они этого не сделают, то украинцы будут двигаться дальше", — подчеркнул эксперт.

Свитан также отметил, что благодаря прорыву границы в Курщине украинским войскам удалось сорвать российские планы по наступлению на город Сумы. По его словам, это можно считать выполнением большинства задач в рамках операции в Курщине.

"Есть возможность перебросить наши войска в тыл противника по российским территориям, обесточить Курскую АЭС, чтобы не было возможности от нее питать электроэнергией военные объекты. ВСУ будут двигаться дальше. Для россиян любой выбор в этой ситуации будет отрицательным, а для Украины – положительным", – считает Свитан.

Военный эксперт подытожил, что решение по операции на Курщине было правильным, хотя и принятым с опозданием.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, как планировалась операция в Курской области.



