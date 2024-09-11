РФ контратакует на Курщине: какой замысел врага

Подготовка российских захватчиков к контрнаступлению на Курщине была очевидна еще неделю назад, когда враг начал накапливать боеприпасы у линии столкновения, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.

Россияне пошли в контрнаступление в Курской области. Фото из открытых источников

"Дней 20 назад, когда украинцы слились в священной осане от радости, что мы уничтожили все мосты через реку Сейм, я отметил, что одним из вероятных сценариев является банзай-атака группировки россиян, которая зажата между Сеймом и границей в направлении Коренево. Неделю назад, когда мы уничтожили на Курщине огромный российский склад боеприпасов в 15 км от линии боевого столкновения, я отметил, что если такие крупные склады формируются так близко к фронту, это признак подготовки наступления. Не придавало оптимизма то, что россияне выбили нас из Коренево и соответственно получили возможность атаковать Снагость – укрепрайон, который "зажатая" группировка войск взять не могла", — подчеркнул Николай Мельник.

Он отметил, что россияне пошли в атаку на Курщине.

"Бронеколона из 56 единиц техники прорвала нашу оборону возле Коренево и с юга врезалась в Снагость. Одновременно враг нанес удар пехотными группами с восточного направления в направлении 10-го Октября — Вишневка. Вишневку поджали с юга и востока, а потому не готовы сказать, что там сейчас. Как и непонятно, что в Снагосте", — рассказал офицер ВСУ.

По его словам, замысел противника очевиден — захватить Краснооктябрьское-Вишневку-Снагость, высвободить "зажатую" группу войск и атаковать Любимовку.

"Сейчас уже не вопрос, кто виноват. Сейчас нужно понимать, что если враг развернет контрнаступление на Курщину с восточного направления, то нам будет достаточно сложно. Оперативные резервы на следующие одну-две недели наступательных боев у него есть", — добавил он.