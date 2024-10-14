РФ контратакует на Курщине: какого результата добивается Кремль

Российская армия активизировалась в Курской области. В случае достижения россиянами ощутимых успехов Украина потеряет важный рычаг для переговоров, пишет издание The New York Times.

Россияне начали наступление в Курской области. Фото из открытых источников

Издание сообщает, что за последние дни россияне вбили клин в западный край украинского выступления, захватив по меньшей мере три села. По данным Black Bird Group, ВСУ продолжают удерживать около 300 квадратных миль российской территории, в то время как в первые недели удерживали около 400 квадратных миль.

NYT напоминает, что наступление ВСУ имело две основные цели — заставить Кремль отвести войска из других участков фронта на украинской территории и захватить территорию, чтобы побудить Москву сесть за стол переговоров.

Как заявил аналитик Black Bird Group Эмиль Кастехельми, российские контратаки постоянно снижают политическую значимость контролируемой Украиной территории Курской области. По его словам, если нынешняя тенденция сохранится, то украинцам предположительно придется пересмотреть свое присутствие на Курщине и будущее всей операции.

NYT подытоживает, что Украина может надеяться использовать территорию Курской области как разменную монету на мирных переговорах, но Москва пока не изъявляет желания участвовать в переговорах, поскольку имеет преимущество на поле боя.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что за последние сутки украинская армия сожгла немало бронетехники россиян в населенном пункте Любимовка Курской области. "За вчерашний день по меньшей мере 5 сожженных единиц бронетехники наблюдала аэроразведка. Также сегодня в течение дня противник активно применил "броню" с десантом на севере Любимовки, теряя технику", — сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".