Оккупанты начали использовать против украинских военных химическое вещество люизит. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что люизит, как и другие боевые отравляющие вещества, запрещено использовать на поле боя согласно международным правилам ведения войны. Это обязательство взяла на себя и Российская Федерация.

Химическое оружие

Згурец объяснил, что люизит является боевым ядовитым веществом, использование которого было подтверждено несколько раз в прошлом году. Это вещество сначала вызывает раздражение кожи, а затем отравление, что имеет крайне негативные последствия для жизни и здоровья военных. Он подчеркнул, что Россия обязалась не использовать подобные вещества.

По словам директора, перед этим массово использовался хлорпикрин в формате боевых гранат, применяемых, в частности, для разгона демонстрантов. Русские использовали хлорпикрин, сбрасывая его с дронов.

Згурец подчеркнул, что использование люизита является новым шагом в сторону эскалации и нарушением международных норм. Он считает, что эта ситуация должна быть рассмотрена международными структурами, контролирующими соблюдение правил ведения боевых действий. Хотя Россия игнорирует эти правила, важно привлекать внимание международного сообщества к фактам использования ядовитых веществ. Он выразил надежду, что соответствующие органы Украины обеспечат сбор данных об использовании люизита и максимальном информировании мирового сообщества о таких нарушениях со стороны России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские кафиры на фронте начали применять новое химическое оружие. Враг использует боеприпасы с люизитом — боевым ядовитым химическим веществом, имеющим запах похожий на цветы Пеларгонии, а цвет дыма — похожий на грязи.





