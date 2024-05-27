РФ имеет силы для наступления еще на новом направлении: каковы возможности у врага

Вооруженные силы Украины ведут подготовку к возможным наступлениям РФ на новом направлении. У россиян хватает сил и средств, чтобы воевать на еще одном участке фронта. Об этом рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко в эфире телемарафона.

Новое наступление РФ (фото из открытых источников)

"Мы четко отдаем себе отчет, что сил и средств у противника достаточно для того, чтобы подогревать тот тактический успех, который он имел, когда пересек линию государственной границы. А также для того, чтобы открыть еще один участок фронта для наступательных действий", — продолжил Федоренко .

Офицер говорит, что партнеры должны позволить ВСУ наносить удары по территории России западным оружием.

"Нашим международным партнерам нужно осознать одну простую истину – страх рождает смерть, смелость рождает жизнь", — сказал военный.

Как он отметил, в Харьковской области теперь идут тяжелые бои в двух направлениях.

"Если говорить о Волчанске, то продолжаются чрезвычайно сложные бои, также усилились атаки в направлении Купянска. Противнику очень важно занять Волчанский плацдарм для дальнейшего продвижения в тыл нашей группировки. И параллельно они пытаются преуспеть в направлении Купянска, чтобы пройти к Оскола", — подчеркнул Юрий Федоренко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Германия выступает против важной поддержки Украины и давит на США. По словам спикера немецкого правительства Штеффена Гебештрайта, Берлин и дальше выступает категорически против идеи некоторых союзников по созданию над частью Украины так называемого оборонного щита, чтобы защитить эти территории от ракетных ударов страны-агрессора России.