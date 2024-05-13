РФ имеет хитрый план по каждому украинцу: при чем здесь наступление на Харьковщину

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Ткачик Олеся
Сейчас террористическая Россия начала наступление на Харьковскую область, после этого, по всей видимости, под удар попадет Сумская, считает политтехнолог Олег Постернак. По его мнению, сейчас РФ пытается с помощью тактики "мясного выгрызания" украинских территорий и малых порезов растянуть порубежье, превратив его в фронт.
Война в Украине
По его мнению, главная цель террористической России достичь базового психологического эффекта в условиях украинского мобилизационного пробуксовывания, вооруженного голода и эмоционально искалеченного гражданского населения и поэтому удачно выбрала время для своего наступления.
При этом эксперт подчеркнул, что ассиметричная маневренная война была именно украинской фишкой стратегирования войны в 2022-2023 годах. Теперь, добавляет эксперт, российские террористы перенимают украинский опыт и превращают его в свой опосредованный с военной точки зрения, но значительный с психологической точки зрения успех.
То есть, отмечает Постернак, нужны новые стратегические и тактические инициативы, потому что так и до белорусской границы тактика мобильно-локальных действий может прийти.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВР беспощадно критикуют власти за отсутствие фортификационных сооружений и минных полей на фронте.
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