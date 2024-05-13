logo

BTC/USD

62893.31

ETH/USD

2975.63

LTC/USD

81.85

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией РФ имеет хитрый план по каждому украинцу: при чем здесь наступление на Харьковщину
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ имеет хитрый план по каждому украинцу: при чем здесь наступление на Харьковщину

РФ использует асимметричную тактику ведения войны, ранее используемой Украиной, отмечает Олег Постернак. По его словам, нападением на Харьковщину, враг имеет целью усилить психологическое давление на каждого украинца

сегодня, 15:45
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Сейчас террористическая Россия начала наступление на Харьковскую область, после этого, по всей видимости, под удар попадет Сумская, считает политтехнолог Олег Постернак. По его мнению, сейчас РФ пытается с помощью тактики "мясного выгрызания" украинских территорий и малых порезов растянуть порубежье, превратив его в фронт.

РФ имеет хитрый план по каждому украинцу: при чем здесь наступление на Харьковщину

Война в Украине

"На это Россия могла пойти только понимая, что пора",
– отметил эксперт.

По его мнению, главная цель террористической России достичь базового психологического эффекта в условиях украинского мобилизационного пробуксовывания, вооруженного голода и эмоционально искалеченного гражданского населения и поэтому удачно выбрала время для своего наступления.

"Основная цель – сформировать в массовом сознании украинцев, что наше государство в войне на истощение в длительном противостоянии якобы обречено, потому что Россия может инициативно навязывать новые сценарии поведения, учитывает свои ошибки, проводит ядерные учения, увеличивает до 6% ВВП военный бюджет, перестраивает экономику с обходом санкций, готова и дальше масштабно пренебрегать жизнями своих граждан для безусловного достижения даже малых целей, накопление которых может сформировать пропагандистскую радость для россиян",
– рассказал Постернак.

При этом эксперт подчеркнул, что ассиметричная маневренная война была именно украинской фишкой стратегирования войны в 2022-2023 годах. Теперь, добавляет эксперт, российские террористы перенимают украинский опыт и превращают его в свой опосредованный с военной точки зрения, но значительный с психологической точки зрения успех.

То есть, отмечает Постернак, нужны новые стратегические и тактические инициативы, потому что так и до белорусской границы тактика мобильно-локальных действий может прийти.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВР беспощадно критикуют власти за отсутствие фортификационных сооружений и минных полей на фронте.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/oleg.posternak/posts/pfbid02wDqndFca62GGDBahxmVy5UoATPq6V29Jf2Rk4XgRzrD8vYA2Fgoy9i8Le74YuwVol
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости