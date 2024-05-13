РФ имеет хитрый план по каждому украинцу: при чем здесь наступление на Харьковщину

Сейчас террористическая Россия начала наступление на Харьковскую область, после этого, по всей видимости, под удар попадет Сумская, считает политтехнолог Олег Постернак. По его мнению, сейчас РФ пытается с помощью тактики "мясного выгрызания" украинских территорий и малых порезов растянуть порубежье, превратив его в фронт.

Война в Украине

"На это Россия могла пойти только понимая, что пора",

– отметил эксперт.

По его мнению, главная цель террористической России достичь базового психологического эффекта в условиях украинского мобилизационного пробуксовывания, вооруженного голода и эмоционально искалеченного гражданского населения и поэтому удачно выбрала время для своего наступления.

"Основная цель – сформировать в массовом сознании украинцев, что наше государство в войне на истощение в длительном противостоянии якобы обречено, потому что Россия может инициативно навязывать новые сценарии поведения, учитывает свои ошибки, проводит ядерные учения, увеличивает до 6% ВВП военный бюджет, перестраивает экономику с обходом санкций, готова и дальше масштабно пренебрегать жизнями своих граждан для безусловного достижения даже малых целей, накопление которых может сформировать пропагандистскую радость для россиян",

– рассказал Постернак.

При этом эксперт подчеркнул, что ассиметричная маневренная война была именно украинской фишкой стратегирования войны в 2022-2023 годах. Теперь, добавляет эксперт, российские террористы перенимают украинский опыт и превращают его в свой опосредованный с военной точки зрения, но значительный с психологической точки зрения успех.

То есть, отмечает Постернак, нужны новые стратегические и тактические инициативы, потому что так и до белорусской границы тактика мобильно-локальных действий может прийти.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВР беспощадно критикуют власти за отсутствие фортификационных сооружений и минных полей на фронте.