РФ хочет уничтожить украинцев: у Зеленского раскрыли планы врага по АЭС

Для предотвращения террористических атак России на украинские атомные электростанции существует несколько важных шагов, среди которых укрепление системы противовоздушной обороны и дипломатическое давление через МАГАТЭ. Однако ключевым способом остается применение силы, сказал в интервью РБК-Украина советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк

Подоляк отметил, что Россия понимает: единственный способ ведения войны против гражданского населения состоит в тотальном уничтожении энергетической инфраструктуры. Цель состоит не в разрушении самих атомных станций, а в поражении подстанций, обеспечивающих передачу электроэнергии в общую сеть.

"И потому, безусловно, Россия такие планы разрабатывает. Это очевидно, мы же видим, что они постоянно ищут дополнительные геноцидные инструменты. Я подчеркиваю геноцидные, потому что это сознательное действие, направленное на то, чтобы лишить людей возможности использовать электроэнергию, отопление и так далее", — добавил Подоляк.

По его словам, стратегия предотвращения террористических атак состоит из нескольких важных элементов. Среди них – публичность, нужно активно освещать угрозу террора со стороны России и юридически закреплять доказательства преступлений, которые она планирует совершить. Кроме того, необходимо усилить ПВО и давление на РФ через МАГАТЭ.

"Но давайте здесь будем откровенными. РФ остановит только принуждение. То есть сила, то есть еще раз, существенный рост количества ущерба, который Украина может наносить на территории РФ. То есть существенное увеличение масштабов войны на территории России. Для этого необходимы новые соответствующие инструменты, вы об этом прекрасно знаете", — подытожил Подоляк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский рассказал, как Китай помогает России готовить обстрел украинских АЭС.



