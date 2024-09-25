РФ хочет уничтожить украинцев: у Зеленского раскрыли планы врага по АЭС

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Ткачик Олеся
Для предотвращения террористических атак России на украинские атомные электростанции существует несколько важных шагов, среди которых укрепление системы противовоздушной обороны и дипломатическое давление через МАГАТЭ. Однако ключевым способом остается применение силы, сказал в интервью РБК-Украина советник главы офиса президента Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк
Подоляк отметил, что Россия понимает: единственный способ ведения войны против гражданского населения состоит в тотальном уничтожении энергетической инфраструктуры. Цель состоит не в разрушении самих атомных станций, а в поражении подстанций, обеспечивающих передачу электроэнергии в общую сеть.
По его словам, стратегия предотвращения террористических атак состоит из нескольких важных элементов. Среди них – публичность, нужно активно освещать угрозу террора со стороны России и юридически закреплять доказательства преступлений, которые она планирует совершить. Кроме того, необходимо усилить ПВО и давление на РФ через МАГАТЭ.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский рассказал, как Китай помогает России готовить обстрел украинских АЭС.
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