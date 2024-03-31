РФ готовится открыть еще одно направление фронта: комбат ВСУ рассказал новые подробности

РФ готовит дополнительный резерв на войну в Украине, который может использоваться, чтобы открыть еще один отрезок фронта. Такое заявление сделал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов Ахиллес 92-й Отдельной штурмовой бригады имени Кошевого Атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в интервью Radio NV .

Россия готовит дополнительный резерв (фото из открытых источников)

По его словам, Россия проводит скрытые мобилизационные процессы и подняла ставку так называемых подъемных – за подписание контракта с войсками РФ сейчас выплачивается от шести тысяч долларов. А это для провинциальных депрессивных городков в России очень много.

"Они формируют дополнительный резерв. Этот резерв может так или иначе быть применен либо для продолжения давления на текущей линии боевого столкновения, либо для открытия другого направления сосредоточения усилий, то есть еще одного отрезка фронта", — заявил Федоренко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин подписал указ о призыве на военную службу . Президент России Владимир Путин подписал новый указ на военную службу в России, предусматривающий привлечение около 150 тыс. россиян в армию РФ. Новый указ о призыве на военную службу в России Путин подписал 31 марта, который вступает в силу со дня его официальной публикации.

По новым положениям, вступившим в силу с начала этого года, обязательной военной службе подлежат граждане России от 18 до 30 лет. Исключением будут лица, зачисленные в запас 28 и 29 лет, а также те, которым 27 лет исполнилось до конца 2023 года. Указ также предписывает освободить от военной службы: солдат, матросов, сержантов и боцманов, у которых истек срок службы по призыву.

