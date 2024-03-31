logo

BTC/USD

70414.81

ETH/USD

3621.10

LTC/USD

102.98

USD/UAH

39.40

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией РФ готовится открыть еще одно направление фронта: комбат ВСУ рассказал новые подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ готовится открыть еще одно направление фронта: комбат ВСУ рассказал новые подробности

Комбат Ахиллес отмечает, что Россия готовит дополнительный резерв

сегодня, 18:10
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

РФ готовит дополнительный резерв на войну в Украине, который может использоваться, чтобы открыть еще один отрезок фронта. Такое заявление сделал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов Ахиллес 92-й Отдельной штурмовой бригады имени Кошевого Атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в интервью Radio NV .

РФ готовится открыть еще одно направление фронта: комбат ВСУ рассказал новые подробности

Россия готовит дополнительный резерв (фото из открытых источников)

По его словам, Россия проводит скрытые мобилизационные процессы и подняла ставку так называемых подъемных – за подписание контракта с войсками РФ сейчас выплачивается от шести тысяч долларов. А это для провинциальных депрессивных городков в России очень много.

"Они формируют дополнительный резерв. Этот резерв может так или иначе быть применен либо для продолжения давления на текущей линии боевого столкновения, либо для открытия другого направления сосредоточения усилий, то есть еще одного отрезка фронта", — заявил Федоренко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин подписал указ о призыве на военную службу . Президент России Владимир Путин подписал новый указ на военную службу в России, предусматривающий привлечение около 150 тыс. россиян в армию РФ. Новый указ о призыве на военную службу в России Путин подписал 31 марта, который вступает в силу со дня его официальной публикации.

По новым положениям, вступившим в силу с начала этого года, обязательной военной службе подлежат граждане России от 18 до 30 лет. Исключением будут лица, зачисленные в запас 28 и 29 лет, а также те, которым 27 лет исполнилось до конца 2023 года. Указ также предписывает освободить от военной службы: солдат, матросов, сержантов и боцманов, у которых истек срок службы по призыву.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости