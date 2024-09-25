РФ готовится к террору: ударов КАБами по мирным городам станет больше

В России развернули дополнительное производство авиационных бомб, свидетельствующее о намерениях российской армии усилить удары по мирному населению Украины, заявил в эфире Freedom директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

Удар по Харькову

Он отметил, что российские войска начали наносить удары по Запорожью корректируемыми авиабомбами (КАБ). По мнению Рябых, наиболее эффективными методами борьбы с такими бомбами является уничтожение их носителей, мест хранения и производственных мощностей. Однако он предупредил, что российские силы имеют значительный потенциал для дальнейшего использования этих боеприпасов.

Эксперт подчеркнул, что в России хранятся большие запасы бомб еще со времен СССР, а также налажено дополнительное производство новых авиационных бомб.

“И вот если говорить о Запорожье, то последние наши исследования свидетельствуют о том, что могла использоваться на этом направлении довольно редкая бомба ФАБ-500Т, которая раньше меньше использовалась, но, однако, была уже замечена в использовании по Харькову. И эта бомба была специально предназначена для того, чтобы ее несли разведывательно-ударные самолеты МиГ-25РБ, особенностью которых была большая скорость. И вот именно буква "Т" в индексе бомбы обозначает, что она термостойкая, поскольку ее корпус должен был выдерживать огромные температурные нагрузки, которые могли возникать при температуре до 300 км/ч. Но, конечно же, это сейчас также может позволять противнику разгонять эти бомбы до большей скорости и, соответственно, получать большую дальность применения таким образом, чтобы они долетали до Запорожья”, — сказал эксперт.

Он также подчеркнул, что налаживание дополнительного производства таких бомб в России указывает на намерения оккупантов продолжать террористические атаки на украинские мирные города.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , сколько еще времени РФ будет уничтожать Харьков, Сумы и Запорожье бомбами.



