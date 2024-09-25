РФ готовится к террору: ударов КАБами по мирным городам станет больше

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Ткачик Олеся
В России развернули дополнительное производство авиационных бомб, свидетельствующее о намерениях российской армии усилить удары по мирному населению Украины, заявил в эфире Freedom директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.
Удар по Харькову
Он отметил, что российские войска начали наносить удары по Запорожью корректируемыми авиабомбами (КАБ). По мнению Рябых, наиболее эффективными методами борьбы с такими бомбами является уничтожение их носителей, мест хранения и производственных мощностей. Однако он предупредил, что российские силы имеют значительный потенциал для дальнейшего использования этих боеприпасов.
Эксперт подчеркнул, что в России хранятся большие запасы бомб еще со времен СССР, а также налажено дополнительное производство новых авиационных бомб.
Он также подчеркнул, что налаживание дополнительного производства таких бомб в России указывает на намерения оккупантов продолжать террористические атаки на украинские мирные города.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , сколько еще времени РФ будет уничтожать Харьков, Сумы и Запорожье бомбами.
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