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РФ готовится к террору: ударов КАБами по мирным городам станет больше

Россия, несмотря на то, что имеет значительные запасы КАБов, наладила их дополнительное производство

сегодня, 15:15
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Ткачик Олеся

В России развернули дополнительное производство авиационных бомб, свидетельствующее о намерениях российской армии усилить удары по мирному населению Украины, заявил в эфире Freedom директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

РФ готовится к террору: ударов КАБами по мирным городам станет больше

Удар по Харькову

Он отметил, что российские войска начали наносить удары по Запорожью корректируемыми авиабомбами (КАБ). По мнению Рябых, наиболее эффективными методами борьбы с такими бомбами является уничтожение их носителей, мест хранения и производственных мощностей. Однако он предупредил, что российские силы имеют значительный потенциал для дальнейшего использования этих боеприпасов.

Эксперт подчеркнул, что в России хранятся большие запасы бомб еще со времен СССР, а также налажено дополнительное производство новых авиационных бомб.

“И вот если говорить о Запорожье, то последние наши исследования свидетельствуют о том, что могла использоваться на этом направлении довольно редкая бомба ФАБ-500Т, которая раньше меньше использовалась, но, однако, была уже замечена в использовании по Харькову. И эта бомба была специально предназначена для того, чтобы ее несли разведывательно-ударные самолеты МиГ-25РБ, особенностью которых была большая скорость. И вот именно буква "Т" в индексе бомбы обозначает, что она термостойкая, поскольку ее корпус должен был выдерживать огромные температурные нагрузки, которые могли возникать при температуре до 300 км/ч. Но, конечно же, это сейчас также может позволять противнику разгонять эти бомбы до большей скорости и, соответственно, получать большую дальность применения таким образом, чтобы они долетали до Запорожья”, — сказал эксперт.

Он также подчеркнул, что налаживание дополнительного производства таких бомб в России указывает на намерения оккупантов продолжать террористические атаки на украинские мирные города.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , сколько еще времени РФ будет уничтожать Харьков, Сумы и Запорожье бомбами.




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Источник: https://uatv.ua/uk/udariv-kabamy-po-myrnyh-mistah-ukrayiny-mozhe-pobilshaty-ryabyh/
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