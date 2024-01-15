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РФ готовится к штурму: куда оккупанты подтянули танковый полк

Оккупанты подтянули танковый полк в район Макеевки

сегодня, 12:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские захватчики в ближайшее время будут пытаться более массированно штурмовать не только Авдеевское направление, но и идти в атаку по всей линии фронта. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

РФ готовится к штурму: куда оккупанты подтянули танковый полк

Российские танки. Фото: из открытых источников

Глава Авдеевской ОВА отметил, что российские оккупанты не оставляют попыток окружить и захватить Авдеевку любой ценой, несмотря на бешеные потери, которые несут от начала обострения, которое началось с 10 октября. По его словам, только за декабрь на Авдеевском направлении враг потерял более 100 единиц броневой техники. 

Барабаш рассказал, что после того как подмерз грунт, враг более активно применяет технику.

"Есть определенное подтверждение того, что враг в ближайшее время будет пытаться более массированно штурмовать не только Авдеевское направление, но и по всей линии фронта. А что касается нашего направления, то есть данные о подтягивании врагом очередного танкового полка в район Макеевки", — отметил глава Авдеевской городской военной администрации.

Он напомнил, что Макеевка от Авдеевки через Ясиноватую находится на расстоянии 40-45 км и для танкового подразделения преодолеть это расстояние колонной можно максимум за полдня.

Барабаш отметил, что враг хорошо обеспечен техникой. По его словам, последний месяц-полтора подбитые на Авдеевском направлении танки, это в основном Т-90 "Прорыв", то есть это самые современные модели, которые есть на вооружении РФ. Он также добавил, что личный состав не является проблемой для врага – на Авдеевском направлении сконцентрировано около 40 тысяч оккупантов.

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