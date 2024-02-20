РФ готовится к новому массированному обстрелу Украины: в ВСУ рассказали подробности

Захватчики на юге учли горький опыт в прошлом году, когда украинские военные уничтожили 5 их истребителей, и сейчас не слишком интенсивно запускают свои самолеты. Но определенные действия захватчика говорят о предстоящих подготовительных действиях к массированному удару . Об этом сообщила руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк во время эфира на 24 канал и, отметив, что порой россияне идут на риск, чтобы собрать информационные данные над акваторией Черного моря.

РФ готовится к новому массированному обстрелу Украины (фото из открытых источников)

Как она продолжила, российская беспилотная разведка действует более активно, когда расходится туман. Тогда воздушное пространство над зоной прифронтовой территории насыщено враждебными беспилотниками, разведывающими информацию. К примеру, только 19 февраля украинские военные сбили 2 таких дрона типа "Куб" и ZALA.

"Мы видим, что необходимость собрать информацию и активность внедрения этой деятельности могут свидетельствовать о том, что враг готовит очередной массированный удар", — пояснила руководитель пресс-центра.

Она еще отметила, что в акваториях Черного и Азовского морей отсутствует активность российских ракетоносителей по причине погодных условий.

"Море штормит, но не столь критично, чтобы это не дало возможности приобщить к боевому дежурству ракетоносители, как надводные, так и подводные. Поэтому мы продолжаем отслеживать ситуацию", — резюмировала Надежда Гуменюк.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне снова штурмуют украинские позиции . На Авдеевском направлении, как и в предыдущие недели, очень беспокойно. Российские оккупанты продолжают прибегать к наступательным действиям малыми штурмовыми группами. Об этом говорится в сообщении командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.