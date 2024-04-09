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РФ готовится к долгой войне: какие действия врага указывают на это

Враг не планирует останавливаться на Украине

сегодня, 22:49
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российская армия накапливает ресурсы для продолжительной войны, убежден заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

РФ готовится к долгой войне: какие действия врага указывают на это

Россия не собирается останавливать войну. Фото из открытых источников

"Несмотря на все санкции, РФ продолжает наращивать и активно строить собственную военную промышленность. Намерения Москвы в этом году изготовить 2,1 млн снарядов – не просто фантазии. К этому следует еще добавить большие объемы, которые враг получает от своих союзников. Россияне не просто готовятся, а уже реализуют программу "долгая война". Ничего из этих действий не говорит о том, что они собираются остановиться на каком-нибудь населенном пункте. Да и на войне в Украине Россия останавливаться не собирается", – убежден офицер ВСУ.

По словам Максима Жорина, Украине пора активнее адаптироваться к реалиям, в которых будет меньше помощи западных стран.

"Должны рассчитывать исключительно на самих себя – строить собственный ВПК, инвестировать во внутренние разработки. Украине придется воевать, пока существует Москва в сегодняшнем виде", – отметил военнослужащий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший посол США в ЕС Гордон Сондленд убежден, что Дональд Трамп не является принципиальным противником военной поддержки Украины, а предложенный Белым домом пакет помощи республиканцы заблокировали в рамках предвыборной гонки. Дипломат заявил, что, несмотря на изоляционистскую риторику, Трамп не является изоляционистом и вовсе не мечтает об оккупации Украины российской армией. Гордон Сондленд считает, что блокирование Конгрессом США помощи Украине – это "предвыборный гамбит, чтобы сделать некоторых поклонников Трампа счастливыми".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в настоящее время абсолютно невозможно соглашение с РФ, поскольку Украина не готова идти ни на какие компромиссы по территориальной целостности, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. При этом руководитель ОПУ признал, что у новой масштабной мобилизации нет поддержки в украинском обществе.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5106
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