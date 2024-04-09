РФ готовится к долгой войне: какие действия врага указывают на это

Российская армия накапливает ресурсы для продолжительной войны, убежден заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Россия не собирается останавливать войну. Фото из открытых источников

"Несмотря на все санкции, РФ продолжает наращивать и активно строить собственную военную промышленность. Намерения Москвы в этом году изготовить 2,1 млн снарядов – не просто фантазии. К этому следует еще добавить большие объемы, которые враг получает от своих союзников. Россияне не просто готовятся, а уже реализуют программу "долгая война". Ничего из этих действий не говорит о том, что они собираются остановиться на каком-нибудь населенном пункте. Да и на войне в Украине Россия останавливаться не собирается", – убежден офицер ВСУ.

По словам Максима Жорина, Украине пора активнее адаптироваться к реалиям, в которых будет меньше помощи западных стран.

"Должны рассчитывать исключительно на самих себя – строить собственный ВПК, инвестировать во внутренние разработки. Украине придется воевать, пока существует Москва в сегодняшнем виде", – отметил военнослужащий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший посол США в ЕС Гордон Сондленд убежден, что Дональд Трамп не является принципиальным противником военной поддержки Украины, а предложенный Белым домом пакет помощи республиканцы заблокировали в рамках предвыборной гонки. Дипломат заявил, что, несмотря на изоляционистскую риторику, Трамп не является изоляционистом и вовсе не мечтает об оккупации Украины российской армией. Гордон Сондленд считает, что блокирование Конгрессом США помощи Украине – это "предвыборный гамбит, чтобы сделать некоторых поклонников Трампа счастливыми".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в настоящее время абсолютно невозможно соглашение с РФ, поскольку Украина не готова идти ни на какие компромиссы по территориальной целостности, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. При этом руководитель ОПУ признал, что у новой масштабной мобилизации нет поддержки в украинском обществе.

