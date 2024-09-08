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РФ готовит мощную контратаку в Курской области: на какие шаги пошли оккупанты

На Курском направлении украинские военные сейчас сдерживают атаки врага, однако россияне готовят мощную контратаку

сегодня, 09:35
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Ткачик Олеся

За счет удачных действий на направлении Украинск-Горняк российские захватчики сумели прижать единственную логистическую артерию, шедшую на Невельск и часть Красногоровки из "Большой земли" и как следствие за два дня военные окончательно потеряли эти населенные пункты, сообщил аналитик группы "Левиафан" Николай Мельник. 

РФ готовит мощную контратаку в Курской области: на какие шаги пошли оккупанты

Бои в Курской области

"Это – логично. Сражение за этот район мы проиграли под Мемриком сейчас только последствий. И слава нашим ребятам, которые в этих бесчеловечных условиях так долго продержались, но подчеркиваю, сейчас надо думать не за четыре на*ер никому не нужные посадки, а за людей, которые из последних сил дерутся в полуокружении", — заявил Мельник.

По его словам, на Курском направлении на большинстве отрезков военные перешли к сдерживанию атак россиян, которые пока проводят разведку боем, но судя по тому на каком расстоянии от линии боестолкновения они создают склады БК, которые мы потом взрываем, враги очень мощно готовятся контратаковать. 

При этом Мельник подчеркнул, что группировки войск врага, зажатые между рекой Сейм и украинской границей, продолжают быть отрезаны от основных сил россиян, попытки набросить понтоны разбиваются об украинские HIMARS.

"На Торецком направлении путем введения дополнительных подразделений ВСУ удалось выбить ворона из Нелиповки и выровнять линию фронта. Это, несомненно, немаловажный тактический успех. В условиях тотального превосходства противника в силах и средствах наши военные ежесекундно совершают подвиг, вгрызаясь в землю. И мы должны беречь наших солдат, а не делать их заложниками оторванных от реальности докладов "наверх", – заявил Мельник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что враг продвинулся на Донецком направлении и начал готовить для ВСУ клещи.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid03rL5UYEBwd4r9TLTDqutMmPb83XUU7QkuCQZ4H5KDDyvanmbTj4cptbifw5J6Wb6l&id=100000878673787
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