РФ готовит мощную контратаку в Курской области: на какие шаги пошли оккупанты

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Ткачик Олеся
За счет удачных действий на направлении Украинск-Горняк российские захватчики сумели прижать единственную логистическую артерию, шедшую на Невельск и часть Красногоровки из "Большой земли" и как следствие за два дня военные окончательно потеряли эти населенные пункты, сообщил аналитик группы "Левиафан" Николай Мельник.
Бои в Курской области
По его словам, на Курском направлении на большинстве отрезков военные перешли к сдерживанию атак россиян, которые пока проводят разведку боем, но судя по тому на каком расстоянии от линии боестолкновения они создают склады БК, которые мы потом взрываем, враги очень мощно готовятся контратаковать.
При этом Мельник подчеркнул, что группировки войск врага, зажатые между рекой Сейм и украинской границей, продолжают быть отрезаны от основных сил россиян, попытки набросить понтоны разбиваются об украинские HIMARS.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что враг продвинулся на Донецком направлении и начал готовить для ВСУ клещи.
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