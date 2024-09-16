РФ готовит массированный ракетный удар по Украине: к чему готовится на фоне «анонсов» оккупантов

Террористы, как и всегда, анонсируют свои теракты, обвиняя в этом заранее Украину, об этом заявил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он обратил внимание на то, что так называемая Служба внешней разведки России, которая, по его словам, уже давно превратилась в офис по генерации фейков и теорий заговоров, во главе с их главным конспирологом Сергеем Нарышкиным, заявила, что Украина готовит удар по больнице или детсаду.

Ракетный удар

"Это говорит о том, что Россия готовит очередной ракетный удар по территории Украины и среди объектов, которые будут намерены поразить российские оккупационные войска, есть больницы и детские сады. В целом, ничего нового в тактике террористов, за исключением стающих традиционными анонсов своих преступлений", — подчеркнул Коваленко.

Он напомнил, как в июле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла о некоем разрушении Киевской ГЭС инсценированном “Киевским режимом”. После этого, 26 августа, в ходе массированного ракетного удара российские ракеты так же прилетали и по Киевской ГЭС.

"Собственно, в ближайшее время следует ожидать ракетного удара, как минимум, а о целях было объявлено самими же террористами. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Последний удар с ограниченным БК был на 4 сентября и только за прошедшие дни ВПК России мог произвести не менее 30-40 ракет Х-101/555 и КРМБ "Калибр". И это только производство за указанный период. Не теряйте бдительности", — призвал Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что как сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России якобы Украина с "подачи" США "готовит" удар по детскому учреждению. По заявлению российских террористов, Украина якобы планирует нанести такой удар по заведению, которое находится на контролируемой ею территории и обвинить в этом Россию.



