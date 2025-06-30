ФСБ России все активнее использует популярные мессенджеры, в частности Telegram, для вербовки украинских подростков Им обещают скорую прибыль в обмен на выполнение задач, сообщает Financial Times.

Украинские подростки (фото из открытых источников)

По словам украинских чиновников, наблюдается систематическое привлечение к сотрудничеству молодых людей, в частности детей-сирот и внутренне перемещенных лиц, испытавших влияние боевых действий, испытывающих финансовые трудности или просто стремящихся заработать на новые гаджеты. Представители власти назвали это превращением украинских подростков в инструмент войны против их же государства.

Спикер СБУ Артем Дехтяренко в интервью FT рассказал, что с весны прошлого года Служба безопасности задержала более 700 человек, причастных к шпионской деятельности, поджогам и взрывам, организованных дистанционно российскими спецслужбами.

Он отметил, что большинство из них осознанно участвовали в выполнении задач, однако некоторые были введены в заблуждение.

По данным СБУ, российская кампания стартовала в прошлом году весной, когда подросткам поручали поджигать автомобили и электрические подстанции вдоль железной дороги.

В связи с ростом масштабов этой угрозы, украинские власти запустили общенациональную информационную кампанию, направленную на информирование молодежи об опасности и изучении способов избежать ловушки российских спецслужб.

В материале Financial Times отмечается, что процесс вербовки имеет типичную схему: через Telegram, Discord, WhatsApp или Viber с подростками связывается неизвестный пользователь с предложением легкого заработка. энергоинфраструктуры и пунктов комплектования Размер вознаграждения варьируется от 100 до 1000 долларов.

Иногда российские разведчики маскируют вербовку под "квесты" — игры вроде поиска сокровищ, популярные среди молодежи.

Кроме того, в июне Служба безопасности Украины предостерегла новый подход ФСБ: российские агенты, выдавая себя за представителей украинской власти, обманывают или давят на подростков, заставляя их совершать акты диверсий или кибератаки под видом выполнения "государственных задач".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в семи областях Украины подростки наводили ракеты.

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция нейтрализовали агентурную сеть российских спецслужб, которая корректировала авиаудары россиян по восточным, южным и западным областям Украины. Днепропетровской областях. Младшему из них – 16 лет, а самому старшему – 23.