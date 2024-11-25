Предоставление Соединенными Штатами противопехотных мин значительно усугубит возможности Вооруженных сил Украины в сдерживании наступательных действий российских войск, заявил в эфире Freedom военный эксперт Валерий Рябых.

Противопехотные мины

По его словам, на момент присоединения Украины к Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин наше государство владело пятым по объемам в мире арсеналом таких боеприпасов. В то же время, Российская Федерация, имея второй по масштабу арсенал, сознательно избежала подписания этой конвенции.

Как подчеркнул Рябых, Россия, готовясь к дальнейшей агрессии, не планировала уничтожать свои запасы мин. Украина, которая стала объектом нападения, находится в значительно более сложной ситуации из-за асимметрии в применении этого вида вооружения, добавил эксперт.

По его словам, противопехотные мины, которые Украина может получить от США, будут иметь важное значение, особенно на Восточном направлении, где оккупанты проводят массированные атаки. При этом он добавил, что американские мины соответствуют современным стандартам безопасности, они оснащены функцией самоликвидации и автоматически становятся неактивными после разрядки батарей.

Эксперт предположил, что могут быть предоставлены системы дистанционного минирования ADAM, позволяющие эффективно создавать минные поля на стратегически важных участках. Эти мины имеют время самоликвидации в 4 или 48 часов, а при отсутствии взрыва становятся полностью безопасными для гражданского населения уже через две недели. По его словам, случайных ранений тех же гражданских людей от подобных мин после окончания боевых действий быть не может.

"Но в военное время как раз эти мины могут быть полезны, когда могут минироваться направления, на которых осуществляется продвижение противника, для установления минных полей на таких опасных направлениях. Поэтому это решение, оно может быть достаточно действенным на тактическом уровне", — сказал военный эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия готовилась к войне в течение 30 лет.



