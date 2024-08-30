РФ готова к захвату Покровска: в США назвали несколько вариантов наступления

В рамках наступления для захвата города Покровск в Донецкой области, российские оккупационные войска осуществляют две ключевые тактические операции. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Первая операция реализовывается вдоль линии Новогродовка-Гродовка к востоку от Покровска для захвата Мирнограда и продвижения к окраинам города.

Вторая тактическая операция проводится вдоль линии Селидово-Украинск-Горняк к юго-востоку от Покровска и направлена на расширение российской группировки на Покровском направлении, и устранения уязвимых мест для контратак со стороны украинских войск.

Американские эксперты убеждены, что российское военное командование, вероятно, рассматривает обе эти тактические операции как желательные предпосылки для начала интенсивных наступательных действий для захвата Покровска.

В отчете напомнили заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского от 29 августа о том, что наиболее интенсивные бои на Покровском направлении продолжаются на восточных окраинах Гродовки (к востоку от Покровска), на юго-запад от города возле Красного Яра, в пределах Новогродовки (к юго-востоку от Покровска) и непосредственно к востоку от Селидово возле Михайловки (к юго-востоку от Покровска).

"В течение последних дней ISW наблюдала российские успехи в этих районах. Однако российские военные блогеры утверждают, что российские войска достигли более значительных тактических успехов на Покровском направлении, чем это доказывают визуально подтвержденные доказательства", — говорится в отчете.

Кроме того, в отчете ISW отмечается, что россияне пытаются сохранить скорость продвижения по линии Новогродовка-Гродовка для оперативного захвата Мирнограда и выхода на окраины Покровска.

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