РФ формирует батальон из военных КНДР: спецслужбы узнали, где они будут воевать

КНДР уже направила несколько тысяч военных на Дальний Восток России, которые присоединятся к регулярным российским подразделениям. Как сообщает NV со ссылкой на свои источники в спецслужбах, северокорейские солдаты уже находятся на территории России.

Войска КНДР

В частности, источник издания сообщил, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады российской оккупационной армии сейчас формируется так называемый "Особый бурятский батальон", укомплектованный гражданами Северной Кореи.

"Ориентировочное количество личного состава – до 3000 человек. Сейчас идет процесс обеспечения батальона стрелковым вооружением и боеприпасами", — сообщил собеседник издания.

Вероятно, этот батальон впоследствии будет привлечен к боевым операциям в районах населенных пунктов Суджа и Курск. Однако подразделение еще находится в Улан-Удэ, столице российской Бурятии, уточнил собеседник.

Напомним, 14 октября президент Владимир Зеленский заявил о фактическом включении Северной Кореи в российско-украинскую войну на стороне агрессора.

Также "Комментарии" рассказывали , что Северная Корея может отправить тысячи военнослужащих для поддержки захватнической войны России против Украины. Эксперты отмечают, что армия КНДР очень мощная, ее численность составляет около 1 млн человек, а страна постоянно готовится к войне. КНДР имеет один из самых больших артиллерийских арсеналов в мире. Около 50% снарядов, которые сейчас используются в России, поступают именно из Северной Кореи, включая артиллерийские установки. Однако, кроме оружия КНДР, имеет огромное количество человеческих ресурсов, которые в условиях диктаторского режима не имеют значительной стоимости. Путин привлек лидера КНДР Ким Чен Инна к войне из-за снижения боевого духа среди россиян. В ответ Северная Корея может получать продовольствие и военные технологии России.





