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Кравцев Сергей
Россия должна отказаться от этого желания убивать людей и разрушать жизни. Только в таком случае есть смысл говорить о прекращении войны. И задача всей мировой общественности надавить на Кремль, чтобы он принял такие ультимативные требования. Об этом во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Глава украинского государства считает, что первопричина войны РФ против Украины – это абсолютно преступное "желание убивать людей и разрушать жизнь". На Москву нужно давить, чтобы это желание у россиян исчезло.
Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский отменил запланированное участие в церемонии вручения премии Карла Большого председателю Еврокомиссии Урсули фон дер Ляйен в Аахене из-за российской угрозы Сумщине.
Как сообщило издание Spiegel со ссылкой на источники, после политических переговоров в Берлине Владимир Зеленский должен был отправиться в землю Северный Рейн-Вестфалия, однако решил вернуться в Киев, по информации издания, планы были изменены в последний момент.
Также издание "Комментарии" сообщало – пропасть в переговорах усилилась, особенно после встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле и телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным, заявил политолог Владимир Фесенко.
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