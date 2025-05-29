РФ должна отказаться от этого желания: Зеленский выставил ультимативное требование Путину

Россия должна отказаться от этого желания убивать людей и разрушать жизни. Только в таком случае есть смысл говорить о прекращении войны. И задача всей мировой общественности надавить на Кремль, чтобы он принял такие ультимативные требования. Об этом во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства считает, что первопричина войны РФ против Украины – это абсолютно преступное "желание убивать людей и разрушать жизнь". На Москву нужно давить, чтобы это желание у россиян исчезло.

"Россия должна отказаться от этого желания. Чтобы это действительно произошло, нужно давление на Россию. Все формы давления, которые заставят их ощущать последствия этих позорных действий. Следует и дальше увеличивать санкции против РФ за эту войну. Затягивание войны должно стать болезненным для Москвы. Это возможно", — отметил украинский президент.

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Как сообщило издание Spiegel со ссылкой на источники, после политических переговоров в Берлине Владимир Зеленский должен был отправиться в землю Северный Рейн-Вестфалия, однако решил вернуться в Киев, по информации издания, планы были изменены в последний момент.

Также издание "Комментарии" сообщало – пропасть в переговорах усилилась, особенно после встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле и телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным, заявил политолог Владимир Фесенко.

"В Стамбуле каждая сторона говорила о своем. Украинская делегация предложила начать переговорный процесс с 30-дневного перемирия. В то же время россияне озвучили свои ультиматумы, от которых не собираются отходить", — рассказал Владимир Фесенко.



