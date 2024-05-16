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РФ добилась на Харьковщине локального успеха: что это значит для Украины

Для стратегического прорыва у россиян нет сил

16 мая 2024, 23:18
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские захватчики добились локальных успехов в Харьковской области, рассказал командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

РФ добилась на Харьковщине локального успеха: что это значит для Украины

Россияне наступают на Харьковскую область. Фото из открытых источников

В то же время, по словам Кристофера Каволи, у россиян нет сил, которые позволили бы им совершить стратегический прорыв.

"У россиян также нет навыков и способностей, чтобы действовать в масштабах, необходимых для использования любого прорыва для получения стратегического преимущества. Они способны добиваться локальных успехов. И кое-что из этого они уже сделали", — рассказал генерал Кристофер Каволи.

Генерал выразил уверенность, что ВСУ удержит оборону на фронте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай не заинтересован в завершении войны в Украине, поскольку зарабатывает на поддержке российского военно-промышленного комплекса, заявил военный и политический эксперт Александр Мусиенко. Эксперт отметил, что все выводы США, которые подавались Конгрессу, обнародовались национальной разведкой и озвучивались главой Пентагона, свидетельствуют о том, что на сегодняшний день Китай вовлечен в поддержку российской оборонной промышленности.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что за последние месяцы Россия активизировала усилия по дезинформации с целью дискредитации президента Украины Владимира Зеленского. Как пишет издание CNN, по оценке разведки США, полученной телеканалом и подтвержденной чиновником администрации Джо Байденом, РФ разжигает критику относительно деятельности Зеленского. По данным издания, российская дезинформация делает упор на две темы – уход украинских сил из Авдеевки и отсрочку президентских выборов в Украине.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-putin-russia-moscow-kremlin-shoigu-kharkiv-battlefield-12541713?postid=7684357#liveblog-body
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