РФ держит в Черном море два носителя "Калибров": есть ли угроза повторного удара

После завершения атаки в Черном море продолжает находиться 8 кораблей, среди которых остаются 2 надводных ракетоносителя с недоиспользованным запасом "Калибров. Как передает издание "Комментарии", об этом в официальной сводке сообщает оперативное командование "Юг".

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Военные призывают украинцев со всей серьезностью отнестись к сигналам о воздушной тревоге и не игнорировать их. Готовясь к ночной атаке, враг вывел на боевое дежурство три надводных ракетоносителя, снаряженные до 24 ракетами типа "Калибр".

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"Применив смешанную тактику, в течение ночи враг атаковал территорию Украины дронами-камикадзе, и несколькими волнами ракет различного базирования, задействовав авиацию, флот и наземные оперативно-тактические ракетные комплексы. Основными целями противника оставались объекты критической инфраструктуры", — сообщили в командовании.

Подразделениями воздушных командований "Юг" и "Центр" в зоне ответственности командования сбито 19 ракет различного типа и беспилотник оперативно-тактического уровня.

Отметим, в ночь на 9 марта россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. По разным городам была выпущена 81 ракета, причем впервые это было такое разнообразие, включая шесть ракет "Кинжал". О чем говорит это ракетное безумие? Случайно ли это произошло вскоре после отъезда из Киева генсека ООН? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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