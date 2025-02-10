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РФ давно бы прекратила войну, если бы не эти три страны: в НАТО сделали заявление

В НАТО назвали считают очень важной для России помощь Китая, Ирана и Северной Кореи

сегодня, 10:45
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Кравцев Сергей

Россия продолжает войну против Украины при поддержке Китая, Северной Кореи и Ирана. В то же время в долгосрочной перспективе Москве будет сложно это делать из-за высоких потерь. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Armyinform сделал председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

РФ давно бы прекратила войну, если бы не эти три страны: в НАТО сделали заявление

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"С февраля 2022 года Россия потеряла более 700 тысяч солдат убитыми и ранеными. Тысячи танков, бронемашин и самолетов были уничтожены, а российский флот был вытеснен из большей части Черного моря", — сказал адмирал.

По его словам, несмотря на эти потери, Россия продолжает войну при поддержке Северной Кореи, Ирана и Китая.

"Однако в долгосрочной перспективе России будет сложно и в дальнейшем не учитывать такой высокий уровень потерь", — заявил Драгоне.

Как уточнил адмирал, продолжение военной поддержки Украины приведет к дальнейшему ухудшению военной способности России и поставит Украину в более сильную позицию во время переговоров.

"Мы должны сосредоточиться на поддержке завершения войны, чтобы обеспечить Украине возможность вступать в любые переговоры с позиции силы", — добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия активно совершенствует беспилотные летательные аппараты и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на основе опыта, полученного в войне против Украины, и применяет новейшие технологические разработки в гибридных операциях против стран-членов НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете Института изучения войны.

По информации американских экспертов, Россия активно применяет полученный в войне против Украины опыт для совершенствования своих военных технологий, в частности беспилотников и систем РЭБ. 




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