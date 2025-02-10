РФ давно бы прекратила войну, если бы не эти три страны: в НАТО сделали заявление

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Кравцев Сергей
Россия продолжает войну против Украины при поддержке Китая, Северной Кореи и Ирана. В то же время в долгосрочной перспективе Москве будет сложно это делать из-за высоких потерь. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Armyinform сделал председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
По его словам, несмотря на эти потери, Россия продолжает войну при поддержке Северной Кореи, Ирана и Китая.
Как уточнил адмирал, продолжение военной поддержки Украины приведет к дальнейшему ухудшению военной способности России и поставит Украину в более сильную позицию во время переговоров.
Читайте также на портале "Комментарии" — Россия активно совершенствует беспилотные летательные аппараты и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на основе опыта, полученного в войне против Украины, и применяет новейшие технологические разработки в гибридных операциях против стран-членов НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете Института изучения войны.
По информации американских экспертов, Россия активно применяет полученный в войне против Украины опыт для совершенствования своих военных технологий, в частности беспилотников и систем РЭБ.
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