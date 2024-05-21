Российские захватчики совершают атаки силами численностью до рот, однако там, где нет прикрытия артиллерии и минометов, украинские подразделения вынуждены отступать, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник.

Россия продолжает наступательные действия. Фото из открытых источников

По словам офицера ВСУ, на Роботинском направлении враг сумел закрепиться на нескольких позициях в южных окрестностях населенного пункта. Украинское командование отвело силы из долины между Вербовым и Роботиным, чтобы военные не оставались в полуокружении.

"Между Нетайловым и Уманским противник прижимает наши силы к водохранилищу. Этот участок мы рано или поздно оставим. Зато оборона Карловки имеет стратегическое значение. Там шлюзы. Если их открыть, то "каскадная система обороны" может потерять свой козырь в виде водного препятствия. Впрочем, почти повсюду с западной стороны за водохранилищами высоты, а потому это не трагично", — отметил Николай Мельник.

В Харьковской области противник продолжает атаковать ограниченными силами и имеет частичный успех, добавил военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время военного положения без того могущественный глава Офиса президента Андрей Ермак еще больше умножил свое влияние, пишет The Washington Post. WP отмечает, что близость Ермака к президенту и очевидное влияние на него повлекли за собой шквал обвинений: недемократически консолидировал власть в ОП, практически единолично руководит назначениями и увольнениями чиновников, ограничивает доступ к Зеленскому и стремится лично контролировать почти каждое важное решение в военное время.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин последовательно меняет РФ, превращая в постоянно мобилизованное государство для длительного ведения войны. Главным шагом Путина на пути к переводу России на военные рельсы стало отстранение от должности министра обороны Сергея Шойгу и приход на его место Андрея Белоусова, ранее работавшего в правительстве, но не имеющего военного опыта.