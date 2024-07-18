РФ будет умолять о мире: что для этого нужно сделать

Чем меньше у Украины будет ограничений на использование эффективного оружия, тем быстрее Россия будет стремиться к миру. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на IV саммите Европейского политического сообщества, сообщается на официальном сайте президента.

Владимир Зеленский

В частности, Зеленский отметил, что единство Европы осталось несокрушимым, и это означает, что кремлевский диктатор Владимир Путин не достиг своей главной цели – расколоть Европу. По его мнению, чем решительнее Европа будет сохранять это единство, тем более долгого мира можно будет достичь.

Он также добавил, что Путин не может поддерживать отношения с действительно сильными лидерами, и это преимущество Украины, пока она сохраняет единство.

"Он может попытаться подобраться к вам или выйти на кого-то из ваших партнеров в одиночку, попытаться соблазнить или надавить на вас, шантажировать вас, чтобы один из вас изменил всем остальным, ослабив наше единство", — отметил президент.

При этом он предостерег отдельных европейских лидеров от того, чтобы решать вопросы за чужими спинами.

"Но если кто-то в Европе пытается решить вопрос за чужими спинами или даже за чужой счет, если кто хочет совершать какие-то поездки в столицу войны, чтобы поговорить и, возможно, что-то пообещать вопреки нашим общим интересам или за счет Украины или других стран, то почему мы должны считаться с таким человеком? ЕС и НАТО также могут решать все свои вопросы без этого человека", — подчеркнул глава Украины.

Зеленский отметил, что реальность на поле боя убедительнее любых абстрактных соображений. Он напомнил, что украинские силы остановили российское наступление на Харьков благодаря храбрости воинов и поддержке западных партнеров, снявших ограничения на использование западного оружия вдоль украинской границы. При этом Зеленский подчеркнул, что подобные действия не привели к так называемой эскалации.

Президент заявил, что войну с Россией можно завершить справедливой силой украинского оружия и дипломатии. Зеленский также отметил, что уничтожение военных аэродромов и мест запуска российских ракет снизит возможности России продолжать войну.

При этом Зеленский отметил важность проведения саммита мира.

"Сейчас мы готовимся ко второму Саммиту мира, и вскоре заработают рабочие группы по пунктам Формулы мира. Это энергетическая безопасность, продовольственная безопасность, а также гуманитарная группа, которая будет заниматься освобождением пленных и возвращением депортированных. Впоследствии появятся и другие группы", — сообщил он и добавил, что "когда проигрывает агрессор, выигрывает мир".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова устроила истерику и призвала отвергнуть все инициативы Зеленского по миру.



