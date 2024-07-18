РФ будет умолять о мире: что для этого нужно сделать

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Ткачик Олеся
Чем меньше у Украины будет ограничений на использование эффективного оружия, тем быстрее Россия будет стремиться к миру. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на IV саммите Европейского политического сообщества, сообщается на официальном сайте президента.
Владимир Зеленский
В частности, Зеленский отметил, что единство Европы осталось несокрушимым, и это означает, что кремлевский диктатор Владимир Путин не достиг своей главной цели – расколоть Европу. По его мнению, чем решительнее Европа будет сохранять это единство, тем более долгого мира можно будет достичь.
Он также добавил, что Путин не может поддерживать отношения с действительно сильными лидерами, и это преимущество Украины, пока она сохраняет единство.
При этом он предостерег отдельных европейских лидеров от того, чтобы решать вопросы за чужими спинами.
Зеленский отметил, что реальность на поле боя убедительнее любых абстрактных соображений. Он напомнил, что украинские силы остановили российское наступление на Харьков благодаря храбрости воинов и поддержке западных партнеров, снявших ограничения на использование западного оружия вдоль украинской границы. При этом Зеленский подчеркнул, что подобные действия не привели к так называемой эскалации.
Президент заявил, что войну с Россией можно завершить справедливой силой украинского оружия и дипломатии. Зеленский также отметил, что уничтожение военных аэродромов и мест запуска российских ракет снизит возможности России продолжать войну.
При этом Зеленский отметил важность проведения саммита мира.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова устроила истерику и призвала отвергнуть все инициативы Зеленского по миру.
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