РФ будет диктовать условия урегулирования конфликта: Фицо заявил, что не верит в победу Украины

Конфликт РФ и Украины невозможно решить военным путем и ставка западных стран на снабжение Киева оружием и финансами провалилась. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Pravda сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Роберт Фицо. Фото: из открытых источников

"Мы должны взглянуть правде в глаза и сказать, что у Украины недостаточно сил, чтобы переломить ситуацию военным путем, и она не способна на контрнаступление. Мы можем влить туда все оружие мира, все деньги, и РФ никогда не будет побеждена в военном отношении. Наступит рубеж 2023 и 2024 годов, и вы увидите, что РФ начнет диктовать условия урегулирования этого конфликта", — разразился прогнозом Роберт Фицо.

Относительно антироссийских санкций словацкий премьер отметил, что эта страна столкнулась с санкциями, которые, "конечно, неприятны ее народу", но не следует думать, что русский бьется головой о стену, если не может купить американский телефон. "Ведь купит китайский [телефон], и проблема решена", сказал политик.

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