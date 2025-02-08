РФ больше не может с этим не считаться: что происходит на фронте после ударов по НПЗ

Россия использует новую стратегию хранения топлива после ударов по НПЗ. Техника с горючим серьезно маскируется. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram-канале партизанского движения "АТЕШ".

Российские войска. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что оккупанты прячут топливо в автоцистернах и маскируют их в жилых дворах.

Ранее партизаны сообщали, что Министерство обороны РФ разработало новую стратегию хранения топлива после серии успешных ударов Сил обороны Украины по российским нефтебазам.

"Сейчас мы получаем все больше подтверждений этому: целые колонны топливозаправщиков и автоцистерн выходят из Крыма, перемещаются к линии фронта, а затем маскируются в жилых районах и во дворах", — говорят партизаны.

Как отмечают в "АТЕШ", армия РФ оказалась неспособна защитить свою инфраструктуру, поэтому теперь вынуждена постоянно передвигать топливо, прятать его под навесами, в сараях, возле магазинов и жилых домов.

"Это попытка избежать ударов, но мы фиксируем каждый маршрут и точку хранения", — добавляют в партизанском движении.

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Также издание "Комментарии" сообщало – украинские удары по российской нефтегазовой инфраструктуре оказывают длительный эффект, подобно тому, как и западные санкции против России. Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Жирохов в эфире "Radio NV". Жирохов отметил, что для российской армии эти удары не будут иметь немедленных последствий, но они оказывают существенное влияние на гражданское население. Рост цен на топливо обычно сопровождается удорожанием продуктов и услуг. Также эксперт заметил, что Россия отвечает на эти удары.



