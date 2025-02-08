Спустя месяц снова сильный удар по российской нефти: куда этой ночью попали ВСУ

В ночь на 8 февраля беспилотники атаковали нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе Волгоградской области РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают российские СМИ, со ссылкой на губернатора Волгоградской области РФ Андрея Бочарова.

Удар по нефтебазе. Фото из открытых источников

Глава Волгоградской области в традиционной манере для российских чиновников, заявил, что атака БПЛА на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе Волгоградской области якобы "была отбита".

По его словам, обошлось без пожара и пострадавших.

Стоит напомнить ночь на 31 января 2025 года подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и ГУР Минобороны Украины, во взаимодействии с другими компонентами Сил обороны, нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — атакованная в ночь на 5 февраля нефтебаза "Албашьнефть" в Краснодарском крае России является очередным логистическим объектом врага. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские удары по российской нефтегазовой инфраструктуре оказывают длительный эффект, подобно тому, как и западные санкции против России. Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Жирохов в эфире "Radio NV".

Жирохов отметил, что для российской армии эти удары не будут иметь немедленных последствий, но они оказывают существенное влияние на гражданское население. Рост цен на топливо обычно сопровождается удорожанием продуктов и услуг. Также эксперт заметил, что Россия отвечает на эти удары.

"Наша газотранспортная система за последние недели также стала целью сильных ударов, чего раньше не наблюдалось со стороны России", — добавил Жирохов.



