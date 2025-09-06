Страна-агрессор продолжает насильственное "политическое воспитание" украинской молодежи на оккупированных территориях. Цель этого – привить детям антиукраинские взгляды. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Минобороны Британии в X (Twitter).

Российская пропаганда. Фото: из открытых источников

Среди организаций, которые обучают украинских детей военным навыкам, "отравляют" их пророссийской и антиукраинской пропагандой — так называемая молодежная организация российского Минобороны "Юнармия" и организация Кремля "Движение первых".

Британская разведка отметила, что российские "органы образования" имеют целью противодействовать так называемому экстремизму.

Так, в пособии российского Министерства образования от 2022 года под названием "Предотвращение конфликтов, проявлений экстремизма и терроризма в поликультурной образовательной среде" утверждается, что выражение "Слава Украине" является признаком экстремизма.

Также с 2022 года российские власти проводят так называемую программу "Университетские сессии", в рамках которой детей из оккупированных регионов Украины отвозят в российские университеты, где им предоставляют "патриотическое образование".

Как отмечается в отчете, с 2022 года около 50 тысяч украинских детей посетили "сессии" в 116 российских университетах.

