РФ атаковала порт в Одессе: что известно о погибших и раненых

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Марьян Ощановский
Российская оккупационная ударила двумя баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы.
РФ ударила по Одессе. Фото из открытых источников
В результате вражеской атаки погибли и ранены, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По его информации, в результате вражеской атаки погиб работник порта, еще восемь человек получили ранения.
Впоследствии вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба рассказал, что в результате атаки РФ повреждено машинное отделение, выбиты окна и двери в административных зданиях и уничтожены транспортные средства и техника.
Он добавил, что всего за время великой войны РФ повредила и уничтожила почти 400 объектов портовой инфраструктуры и более 30 судов. Пострадали 106 гражданских лиц.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стремление Кремля полностью захватить как минимум четыре области Украины толкает военные власти на креатив. Чтобы нарастить количество солдат, брошенных командованием в "мясные штурмы", в России пустили в ход схему с набором военных якобы для работы в тыловых районах. На самом же деле, как выяснило "Верстка", никаких гарантий распределения рекрутов на тыловые должности не существует.
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