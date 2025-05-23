РФ атаковала порт в Одессе: что известно о погибших и раненых

Российская оккупационная ударила двумя баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы.

РФ ударила по Одессе. Фото из открытых источников

В результате вражеской атаки погибли и ранены, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его информации, в результате вражеской атаки погиб работник порта, еще восемь человек получили ранения.

"Из них четверо в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней степени тяжести и еще двое получили незначительные телесные повреждения. Наши врачи оказывают им всю необходимую помощь и борются за жизнь и здоровье каждого", — сообщил Олег Кипер.

Впоследствии вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба рассказал, что в результате атаки РФ повреждено машинное отделение, выбиты окна и двери в административных зданиях и уничтожены транспортные средства и техника.

"Это был обычный рабочий день в обычном украинском порту. Люди работали, техника перегружала контейнеры. Не было ни одного военного объекта – только гражданская инфраструктура. Россия снова ударила по мирному, стратегически важному объекту, который имеет значение для продовольственной безопасности мира", — отметил Алексей Кулеба.

Он добавил, что всего за время великой войны РФ повредила и уничтожила почти 400 объектов портовой инфраструктуры и более 30 судов. Пострадали 106 гражданских лиц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стремление Кремля полностью захватить как минимум четыре области Украины толкает военные власти на креатив. Чтобы нарастить количество солдат, брошенных командованием в "мясные штурмы", в России пустили в ход схему с набором военных якобы для работы в тыловых районах. На самом же деле, как выяснило "Верстка", никаких гарантий распределения рекрутов на тыловые должности не существует.