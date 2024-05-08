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РФ атаковала газохранилище во Львовской области: сбиты 8 из 12 ракет, что известно о последствиях

Россияне уже не впервые в этом году избивают именно по Стрыйскому району. Также ракеты РФ ударили по теплостанции в Чевроноградском районе.

8 мая 2024, 20:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Сегодня утром, когда произошла очередная массированная ракетная атака, российские захватчики снова атаковали по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В частности, целились в объекты на Львовщине.

РФ атаковала газохранилище во Львовской области: сбиты 8 из 12 ракет, что известно о последствиях

Атака РФ по Львовской областе (фото из открытых источников)

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий проинформировал, что военным ПВО удалось уничтожить 8 воздушных целей, взявших курс на Львовскую область.

"По предварительной информации, этой ночью во Львовскую область залетели 12 вражеских ракет. Из них восемь воины ППК "Запад" и мобильные огневые группы сбили", — сообщил чиновник в Telegram.

На территории Стрыйского района россияне били по газохранилищу. Как утверждает Козицкий, враг уже не в первый раз в этом году бьет именно по этой территории. Еще ракеты атаковали теплостанцию в Червоноградском районе.

К тушению огня, вспыхнувшему на объекте критической инфраструктуры в Червоноградском районе после попадания ракеты, привлекли 35 пожарных и 7 единиц спецтехники.

К моменту их прибытия площадь возгорания составляла 100 квадратных метров.

Жертв и пострадавших нет.

Глава ОВА говорит, что на Львовщине не хватает современных систем ПВО. Это пытаются компенсировать созданием мобильных групп.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия ударила по трем ТЭС . Российские захватнические войска атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повредив оборудование. Это уже пятый массированный обстрел энергетических объектов компании за последние полтора месяца. Россияне атаковали теплоэлектростанции ДТЭК во время массированных атак 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля.

Минэнерго ранее сообщило, что в ночь на 8 мая были атакованы противником объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях: Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.



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